Disney invertirá 858 millones en OpenAI y suscribe un acuerdo de licencia de contenido por tres años

Archivo - Un trabajador disfrazado del personaje Mickey Mouse en el parque de atracciones Walt Disney World's Magic Kingdom de Orlando, Florida - Andy Martin Jr./ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

The Walt Disney Company, el gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento, invertirá 1.000 millones de dólares (858 millones de euros) en OpenAI, además de cerrar un acuerdo de licencia de contenido por tres años para Sora, la plataforma de video generativo de IA en formato corto de la compañía responsable de ChatGPT.

De este modo, a partir de indicaciones de los usuarios, Sora podrá generar videos sociales cortos usando un conjunto de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, incluyendo vestuario, vehículos y entornos icónicos. Además, ChatGPT Images podrá convertir las órdenes del usuario en imágenes completamente generadas en segundos, utilizando la misma propiedad intelectual.

Se prevé que Sora y ChatGPT Images comiencen a generar videos inspirados por el público con los personajes licenciados multimarca de Disney a principios de 2026. Entre estos personajes figuran Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Bella, Bestia, Cenicienta, Simba, Mufasa, así como personajes de Encanto, Frozen, Moana, Monsters Inc., Toy Story, Up y Zootopia; además de versiones animadas o ilustradas de personajes de Marvel y Lucasfilm.

Además de este acuerdo, que no incluye la imagen ni las voces de intérpretes, Disney se convertirá en cliente de OpenAI, utilizando sus API para crear nuevos productos, herramientas y experiencias, incluyendo para Disney+, e implementar ChatGPT para sus empleados.

La transacción, sujeta a la negociación de acuerdos definitivos, las aprobaciones corporativas y del directorio y las condiciones de cierre habituales, contempla una inversión de capital de 1.000 millones de dólares en OpenAI por parte de la multinacional del ratón Mickey, que recibirá también warrants para comprar capital adicional en la 'startup'.

"El rápido avance de la IA marca un momento importante para nuestra industria, y a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de forma reflexiva y responsable el alcance de nuestra narrativa mediante IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras", ha declarado Robert A. Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company.

De su lado, Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, considera que este acuerdo demuestra "cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a un público nuevo y amplio".