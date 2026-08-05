Disney reduce a la mitad su beneficio entre abril y junio ante la ausencia de beneficios fiscales

Archivo - Castillo de Disney en Disneyland París Eurodisney - CARLOS HERGUETA - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de 2.638 millones de dólares (2.290 millones de euros) en el tercer trimestre de su año fiscal, que discurre de abril a junio, lo que supone una caída del 49,9% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio precedente debido al impacto de atípicos, según ha informado la multinacional del ratón Mickey.

Las cuentas de la compañía reflejan un impacto fiscal adverso en el trimestre de 801 millones de dólares (695 millones de euros), frente al efecto fiscal positivo de 2.732 millones de dólares (2.371 millones de euros) correspondiente a abril y junio del año pasado, cuando se benefició del cambio en la clasificación fiscal de Hulu en Estados Unidos.

De tal manera, el resultado de Disney antes de impuestos en el tercer trimestre de su año fiscal arroja un incremento del 13,5% interanual, con un beneficio de 3.645 millones de dólares (3.164 millones de euros).

Asimismo, en el trimestre Disney se anotó un impacto negativo extraordinario por costes de reestructuración de 900 millones de dólares (781 millones de euros), frente a los 185 millones de dólares (161 millones de euros) anotados por este concepto un año antes.

De su lado, la cifra de negocio trimestral aumentó un 6,8%, hasta 25.248 millones de dólares (21.919 millones de euros), incluyendo un crecimiento del 6% del negocio de entretenimiento, que incluye canales de televisión, plataformas de 'streaming' y contenidos y licencias, hasta 11.345 millones de dólares (9.849 millones de euros).

De su lado, el negocio de deportes generó ingresos de 4.500 millones de dólares (3.907 millones de euros) en el trimestre, un 4% más, mientras que el de experiencias, que incluye los parques de atracciones, elevó un 10% los ingresos, hasta 9.968 millones de dólares (8.654 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal Disney obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.287 millones de dólares (6.326 millones de euros), un 34,3% menos que un año antes, incluyendo un impacto fiscal adverso de 2.912 millones de dólares (2.528 millones de euros) frente a efecto positivo de 2.030 millones de dólares (1.762 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior.

Sin tener en cuenta el impacto de la fiscalidad, el beneficio antes de impuestos de Disney en nueve meses fue de 10.705 millones de dólares (9.294 millones de euros), un 7,5% superior al de los primeros nueve meses del ejercicio precedente.

En cuanto a los costes de reestructuración, la compañía asumió un impacto negativo de 1.139 millones de dólares (989 millones de euros), un 161% mayor que un año antes.

En el caso de los ingresos, estos sumaron 73.397 millones de dólares (66.325 millones de euros), un 6,2% más.

De cara al conjunto de su ejercicio fiscal 2026, Disney sigue esperando un crecimiento del beneficio por acción ajustado de aproximadamente el 12%, excluyendo el impacto de la semana 53, y del 16% al incluir el efecto positivo de esta semana extra.

Asimismo, la compañía ha indicado que tiene como objetivo recomprar acciones por un valor mínimo de 9.000 millones de dólares (7813 millones de euros) en el año fiscal 2026.

"Consideramos que nuestras acciones están infravaloradas y continuamos impulsando la recompra de acciones durante el trimestre, ha señalado la empresa, que ha anunciado un acuerdo para vender su participación del 50% en A+E Global Media a una filial de Hearst Corporation, copropietaria de la sociedad, lo que le reportará unos 1.200 millones de dólares (1.042 millones de euros) en efectivo para recomprar acciones adicionales de Disney.