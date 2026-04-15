Ditto aterriza en España tras cerrar una ronda de financiación de 12,8 millones

El consejero delegado de Ditto, Gonzalo Alonso. - DITTO

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en identidad digital Ditto, anteriormente conocida como Uniken, desembarca en España tras cerrar una ronda financiación de 12,8 millones de euros liderada por Talipot.

La firma ha constituido sociedad en el país y prepara la apertura de una oficina en Barcelona, que se convertirá en su base para acelerar su expansión en Europa, según informó en un comunicado.

En concreto, Ditto busca posicionarse en España ante bancos, 'fintechs', plataformas digitales, compañías de viajes, comercio electrónico y otras organizaciones que necesitan reforzar la seguridad en el onboarding, el acceso y las interacciones digitales, al tiempo que reducen costes operativos, carga regulatoria y exposición innecesaria de datos personales.

Parte de su equipo directivo ya está establecido en España. Al frente de esta nueva etapa se sitúa su consejero delegado, el español Gonzalo Alonso, primer director de Google en América Latina y ejecutivo en compañías como Microsoft, Mercado Libre, Grupo Expansión y Monster.com.

España se ha convertido en un "mercado prioritario" para Ditto, puesto que el país reúne "una elevada adopción de servicios digitales, un ecosistema 'fintech' consolidado y un contexto regulatorio europeo que puede acelerar la demanda de soluciones de verificación, autenticación y prevención del fraude".

Asimismo, la empresa considera que el mercado español "puede situarse entre los más avanzados" en la adopción de nuevas tecnologías de identidad digital.

"Vemos una combinación muy atractiva de factores que hacen del mercado español una gran oportunidad: una alta adopción digital por parte de los consumidores, impulso regulatorio y mercados dinámicos como 'fintech', pagos, viajes y comercio digital, todos ellos con necesidad de reforzar la confianza, la autenticación y la prevención del fraude sin perjudicar la experiencia del cliente", señala el consejero delegado de Ditto, Gonzalo Alonso.