Dos de cada tres consejeros de grandes firmas de EEUU no usan la IA para supervisar sus compañías, según PwC

La Comunidad de Madrid apoya el proyecto de una empresa madrileña que utiliza la Inteligencia Artificial para encontrar objetos perdidos. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 65% de los consejeros de las grandes empresas de Estados Unidos reconoce que todavía no ha incorporado la inteligencia artificial (IA), incluida la IA generativa, a las labores de supervisión de sus consejos de administración, según el informe 'Annual Corporate Directors Survey' elaborado por PwC a partir de la opinión de 638 consejeros de compañías cotizadas estadounidenses.

El estudio advierte de que la transformación digital sigue siendo un reto en los máximos órganos de gobierno corporativo, pese a la creciente relevancia de estas tecnologías en la estrategia empresarial.

Entre el 35% de los consejos que sí han empezado a utilizar la IA, los principales usos se centran en el seguimiento de tendencias emergentes (23%), la investigación y comparación de prácticas entre compañías del sector (13%) y la evaluación de métricas de desempeño (12%), además de aplicaciones menos frecuentes como la preparación de reuniones o la modelización de escenarios estratégicos.

No obstante, el 38% de los consejeros considera que su órgano no recibe suficiente formación sobre avances en IA y el 43% cita como principal preocupación el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico y los riesgos legales asociados.

El informe, que PwC elabora desde hace casi dos décadas, identifica la formación en nuevas temáticas como la palanca más efectiva para mejorar el funcionamiento de los consejos, señalada por el 45% de los encuestados, seguida del refuerzo de las relaciones entre consejeros (33 %) y de la incorporación de puntos de vista más diversos o innovadores (25%). Un 24% destaca además la necesidad de una participación más proactiva en los debates del órgano.

En materia de composición, más de la mitad de los consejeros (55%) considera que al menos uno de los miembros de su órgano debería ser relevado, seis puntos más que el año anterior y el nivel más alto desde que se realiza la encuesta.

Entre las razones figuran la falta de contribución significativa a las discusiones (41%), la caída en el rendimiento ligada a la larga permanencia en el cargo (34%), la carencia de competencias adecuadas (21 %) y el impacto negativo en la dinámica del consejo por el estilo de interacción (20%), si bien el corporativismo y las relaciones personales frenan los procesos de sustitución.

El estudio también apunta a debilidades en los sistemas de evaluación: el 78% de los consejeros opina que el proceso actual no ofrece una visión completa del desempeño del consejo y el 51% considera que el órgano no está suficientemente comprometido con esta práctica.

Solo el 22% de los consejos recurre a facilitadores externos y el 73% no realiza evaluaciones individuales, lo que, a juicio de PwC, limita la objetividad, dificulta la identificación de áreas de mejora y complica la gestión del talento en los máximos órganos de gobierno.