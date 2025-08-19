Dos congresistas instan al Departamento de Comercio a investigar la decisión de España de contratar a Huawei

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los congresistas republicanos Gus Bilirakis, presidente del Subcomité de Comercio, Manufactura y Comercio, y Richard Hudson, presidente del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología, han solicitado en una carta dirigida al secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, que el Departamento de Comercio de Estados Unidos abra una investigación sobre la adjudicación a la empresa china Huawei por parte del Ministerio del Interior español de la gestión de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales.

En su carta, fechada el pasado 8 de agosto, los congresistas expresan al secretario de Comercio de EEUU su "preocupación por las recientes decisiones del Gobierno español", que consideran tienen "importantes implicaciones" para el comercio digital, la seguridad de datos y los intereses de telecomunicaciones de Estados Unidos.

"Resulta profundamente preocupante que un aliado con un tratado utilice equipos y servicios de telecomunicaciones de una entidad alineada con el Partido Comunista Chino", afirman en la carta, advirtiendo de que esto "supone graves riesgos para la seguridad nacional y económica" y recordando que, en 2019, la Administración Trump reconoció que estos riesgos eran inaceptables y prohibió a Huawei y ZTE participar en las redes de telecomunicaciones de Estados Unidos.

Asimismo, los políticos republicanos sostienen que la decisión de España subraya "una lamentable tendencia en la Unión Europea", cuyos gobiernos adoptan tácitamente la tecnología china y aplican un doble rasero a las exportaciones comerciales digitales estadounidenses, señalando los retos legales para las multinacionales estadounidenses en el marco las normas europeas sobre privacidad de datos.

En este sentido, recuerdan que, desde 2015, la UE ha invalidado en dos ocasiones acuerdos sobre transferencias transfronterizas de información personal con EEUU, "lo que ha generado una gran incertidumbre para las empresas estadounidenses en todos los sectores del comercio transatlántico", mientras que afirman que las transferencias transfronterizas de datos desde la UE a China siguen sin trabas.

"Las acciones del Gobierno español, sin embargo, ilustran que persisten dobles raseros en la UE, y que los flujos de tecnología y datos chinos reciben un escrutinio mucho menor que los estadounidenses", acusan.

De este modo, los dos congresistas instan al Departamento de Comercio a que "investigue la decisión del Gobierno español y acciones similares de gobiernos de la UE", que afectan negativamente al comercio digital, la seguridad de los datos y los intereses de las telecomunicaciones de Estados Unidos, así como a los intereses de los trabajadores estadounidenses.

La carta de Bilirakis y Hudson sigue a la enviada a mediados de julio por el senador republicano Tom Cotton y el congresista Rick Crawford, en la que pedían a la directora de la Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, una revisión de sus acuerdos con España en este ámbito a raíz de este contrato con la multinacional china.

La adjudicación está reflejada en un contrato de 12,3 millones de euros a cargo del Ministerio del Interior a la multinacional china para la gestión de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales, según una información publicada recientemente por el diario 'The Objective'.

Entonces, en un comunicado de la Embajada china en España, un portavoz declaró el malestar ante la carta enviada, calificando la misiva como "un acto típico de bullying" para "difamar, restringir y atacar en todo el mundo a empresas chinas".