Duro Felguera convoca una junta extraordinaria el 14 de noviembre para votar su plan de reestructuración

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 14 de noviembre, cuyo orden del día se centrará exclusivamente en someter a votación la aprobación o el rechazo del plan de reestructuración en todos sus términos, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El encuentro se celebrará de forma presencial en la sede social del grupo de ingeniería y bienes de equipo, ubicada todavía en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón (Asturias).

En este contexto, la reunión está prevista para las 12.00 horas en primera convocatoria, aunque, en caso necesario, se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 15 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora.

El consejo de administración de la compañía asturiana aprobó a principios de esta semana el plan de reestructuración con el objetivo de garantizar su estabilidad económica, evitar el concurso de acreedores y asegurar la continuidad de sus operaciones en el futuro.

Dentro del plan de reestructuración, el grupo mexicano Prodi, que asumirá el control de Duro Felguera, se ha comprometido a aportar una nueva financiación capitalizable destinada a dotar de liquidez a la compañía asturiana y a garantizar su continuidad y viabilidad a corto y medio plazo.

Los desembolsos, por un importe total de diez millones de euros, se realizarán una vez firmado el plan y conforme a las necesidades de tesorería del grupo, con anterioridad a su homologación judicial y a las operaciones de reducción y ampliación de capital previstas.

En este contexto, la reestructuración de Duro Felguera frente a su deuda contempla como medida principal la reducción del pasivo y de las contingencias mediante quitas a acreedores ordinarios, subordinados y litigiosos, que en algunas categorías podrían alcanzar hasta el 100% del importe adeudado.

MOTA-ENGIL MÉXICO SALE DE DURO FELGUERA

El proceso de reestructuración de Duro Felguera incluye una recapitalización que contempla una reducción de capital por pérdidas mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones que integran su capital social.

Asimismo, se prevé una segunda reducción de capital por pérdidas a través de la amortización total de las acciones en manos de los actuales accionistas de control, las mexicanas Prodi y Mota-Engil México.

Esta operación de reducción de capital estará condicionada a la ejecución simultánea de un aumento de capital mediante compensación de créditos. Con esta medida, Prodi mantendrá un porcentaje de control en Duro Felguera, es decir, la mayoría del capital y de los derechos de voto, mientras que Mota-Engil México saldrá del accionariado.

El compromiso incluye la aportación de nueva financiación capitalizable destinada a garantizar la actividad de Duro Felguera antes de la homologación del plan.

VENDE SU SEDE POR CASI 14 MILLONES

Por su parte, el grupo asturiano venderá su sede corporativa en Gijón a la empresa catalana Mecalux, propiedad de la familia Carrillo, que abordará la operación a través de la firma Lut S.A., por 13,6 millones de euros.

La firma abandonará el Parque Científico Tecnológico de Gijón para trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años.

En un primer momento, Duro Felguera se instalaría de alquiler en un edificio dentro del complejo empresarial Valnalón, ubicado en La Felguera.