Ebro avanza un 2026 "muy complejo" y cifra en 38 millones el impacto por el alza de costes energéticos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Ebro Foods afronta 2026 con un escenario "muy complejo y complicado", marcado por la revisión de los aranceles en Estados Unidos, las tensiones geopolíticas y un encarecimiento de la energía y de determinadas materias primas tras el conflicto de Irán, pese a lo cual el grupo confía en mantener la mejora de márgenes apoyado en la solidez de sus negocios y en las inversiones realizadas en los últimos años.

"Nos enfrentamos a un 2026 muy complejo y complicado tras superar situaciones geopolíticas muy adversas, como los aranceles en Estados Unidos, las dificultades en el Mar Rojo o la Dana, y se suma ahora la guerra de Irán y la incertidumbre sobre su evolución, que está aumentando los costes energéticos, pero confiamos en la solidez de nuestros negocios para superar un año más este conjunto de adversidades", ha asegurado el presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández Callejas, durante su discurso a los accionistas de la compañía.

En concreto, el directivo ha avanzado que estima que el aumento de los costes energéticos y de materias primas auxiliares derivadas del petróleo podría suponer un impacto de 38 millones de euros este año a la compañía.

De esta forma, en un contexto internacional marcado por la volatilidad y los aranceles, el máximo ejecutivo del propietario de Brillante y Garofalo, ha reconocido que el pasado ejercicio "no fue sencillo", debido a la decisión de la Administración de Donald Trump de imponer aranceles generalizados a las importaciones, que "afectaron enormemente" a Riviana, Garofalo y Bertagni.

En el caso del arroz aromático importado por Riviana desde Tailandia e India, los aranceles pasaron del 1% al 19% y del 1% al 25%, respectivamente, llegando en algunos periodos de 2025 hasta el 50%, lo que supuso un sobrecoste de 10 millones de dólares (8,61 millones de euros).

Por su parte, las marcas Garofalo y Bertagni soportaron incrementos de aranceles desde el 1% al 15% en pasta seca y del 6,4% al 15% en la rellena, con un sobrecoste conjunto superior a 4 millones de dólares en 2025 (3,44 millones de euros). A estos factores se sumó la devaluación del dólar estadounidense, que presionó los márgenes en un mercado muy competitivo y con creciente concentración de la distribución en Europa y América.

De esta forma, Ebro ha abierto un procedimiento tras la decisión de la Corte estadounidense de declarar inválidos los aranceles impuestos por la Administración de Trump, por lo que prevé que una "parte relevante" de esos importes sean reembolsados a lo largo de 2026.

Hernández Callejas ha alertado también de que la caída de precios en el mercado mundial del arroz, tras varios años de inflación, está generando "gran tensión" en el sector agrícola tanto en Europa como en Estados Unidos. Así, ha recordado que los agricultores estadounidenses reclaman no producir a pérdidas y que ya se ha reducido un 20% el área de cultivo prevista para la próxima cosecha, mientras se espera una revisión de los aranceles para el próximo mes de julio.

Mientras que ha lamentado que en Europa, la Comisión Europea (CE) no está "siendo sensible" a la petición de instaurar cláusulas de salvaguardia para reducir las importaciones de Asia. "Es un grave error", ha reiterado, destacando que la compañía está "apoyando todas las peticiones de agricultores que son razonables".

En este contexto de mercado bajista y aranceles, Ebro sigue reduciendo sus stocks de materias primas más caras, lo que ha penalizado la rentabilidad del primer trimestre de 2026, pero prevé una mejora de márgenes en el resto del año.

"Hemos hecho un enorme esfuerzo para no trasladar estos sobrecostes al consumidor, pero en un mercado muy competitivo, no siempre es posible. Además, continúa la concentración de la distribución tanto en Europa, como en América, lo que endurece mucho la negociación en los distintos mercados", ha señalado, recalcando que en Europa se han agrupado 'retailers' en centrales de compra, lo que favorece el "aumento de la marca blanca" de la distribución.

INVERSIÓN DE 135 MILLONES EN 2025 PARA CRECER

Durante 2025, la multinacional española ha mantenido una política de crecimiento orgánico con un 'capex' de 135 millones de euros, destinado a reforzar su capacidad industrial. Entre las principales actuaciones, destaca la finalización de la planta de bolsitas de arroz microondables en Memphis (Estados Unidos), con una inversión de 13 millones de euros en el ejercicio, sobre un total de 32 millones de euros.

En pasta seca, Ebro desarrolla un "ambicioso" proyecto trienal de ampliación de su planta de Gragnano (Nápoles) con una inversión de 78 millones de euros, destacando que Italia cuentan con una subvención del 30%, mientras que en la pasta fresca, continúa la construcción de dos nuevas líneas en Avio (Trentino), con una inversión total de 6,7 millones de euros, para atender el aumento de la demanda, y ha ampliado la capacidad de gnocchi a la sartén en Communay (Lyon), inversión que ha facilitado su lanzamiento en España bajo la marca Brillante.

Respecto al crecimiento inorgánico, el presidente informó de que a comienzos de 2026 se completó la adquisición del 30% restante de Bertagni, por lo que la compañía pasa a controlar el 100% de esta firma de pasta rellena.

Además, Ebro está invirtiendo en su primera fábrica de pasta fresca en Estados Unidos, con una inversión inicial estimada de 50 millones de dólares (más de 43 millones de euros) y capacidad para albergar nuevos proyectos.

Hernández Callejas ha destacado también la apuesta de la multinacional por llevar sus productos a nuevos mercados, subrayando las ventas en Ghana y Marruecos, mientras que ha avanzado que durante este ejercicio se seguirá aumentando la presencia en África, donde ven "gran futuro".

Por otro lado, el presidente de Ebro ha subrayado que el 2025 fue "un año récord" para el grupo, al alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 420,6 millones de euros, superior al obtenido antes de las desinversiones en azúcar, lácteos y pasta seca convencional, mientras que redujo su deuda neta hasta 529,4 millones de euros, 63,8 millones menos que a cierre de 2024, y elevó el beneficio neto a 214,9 millones de euros, un 3,4% más.

LUZ VERDE AL DIVIDENDO

De esta forma, en la junta, que se ha celebrado en Madrid, los accionistas han dado luz verde por mayoría suficiente a la distribución en 2026 de un dividendo de 0,69 euros brutos, similar al del pasado 2025, lo que supondrá 106,7 millones de euros.

De esta forma, este dividendo se abonará en tres pagos de 0,23 euros, abonándose el primer pago el pasado 1 de abril, mientras que los siguientes pagos serán el 30 de junio y 1 de octubre.

Por otro lado, se ha acordado también la reelección del presidente de la compañía, Antonio Hernández Callejas, como consejero ejecutivo de la compañía, así como Elena Segura Quijada, que también ha sido reelegida como consejera independiente.