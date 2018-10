Acciona contempla vender renovables en países no estratégicos y buscar socios para aerogeneradores

Actualizado 28/02/2011 15:08:54 CET

Actualmente tiene en venta tres autopistas, dos concesiones de México, los aparcamientos y activos inmobiliarios

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acciona contempla la posibilidad de vender activos de energías renovables con que cuenta en países y mercados que no considera estratégicos para la compañía, según anunció el presidente del grupo José Manuel Entrecanales.

Alemania, Grecia, Corea, Portugal y Hungría son los mercados en los que el grupo cuenta con activos de energía limpia y, en cambio, no forman parte del listado de mercados estratégicos presentado por la compañía.

El grupo estudiaría potenciales ofertas de compra que se presentaran sobre los activos con que cuenta en estos mercados, donde suma 404 MW de parques eólicos.

Durante la presentación de resultados de Acciona de 2010, Entrecanales anunció también la disposición de la compañía a establecer alianzas estratégicas con terceros para el desarrollo de su negocio de fabricación de aerogeneradores.

"No queremos vender nuestro negocio de turbinas, pero sí estamos dispuestos y tenemos interés en alcanzar un acuerdo estratégico para competir con marca y presencia de mercado con los grandes fabricantes mundiales", declaró el presidente de Acciona.

En cuanto a las eventuales ventas de activos de energía limpia, se sumaría al paquete de activos "no estratégicos" de otras áreas de negocio que la compañía tiene ya en venta, con la confianza de desinvertir este año.

Además del negocio de aparcamientos, cuya venta está en "una fase muy avanzada", el lote incluye tres autopistas (dos en Chile y una en España), dos concesiones en México (un hospital y un edificio universitario) y un conjunto de activos inmobiliarios (un centro comercial y dos edificios de oficinas). Su desinversión permite recortar deuda en 606 millones de euros.

Precisamente, Entrecanales enmarcó las ventas en la estrategia de rotación de activos "no estratégicos" de la compañía y en su objetivo de mejorar su ratio de endeudamiento, dado que el grupo "no tiene una apremiante necesidad de vender activos". Por ello, "no ve inminente" una potencial venta de Trasmediterránea, aunque "estudiaría" eventuales ofertas.

El presidente de Acciona presentó un listado de mercados estratégicos para el grupo (Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile Brasil, Italia, Polonia, India, Emiratos Arabes y Australia), en los que augura "buenas perspectivas de negocio" para sus actividades 'core business' (infraestructuras, energía y agua).

REFINANCIACIÓN.

Por otra parte, Entrecanales avanzó que Acciona tiene "prácticamente cerrada" la refinanciación del préstamo de 1.500 millones de euros que suscribió para comprar activos de generación de energías renovables a Endesa.

La operación permite extender 18 años el crédito que vencía el próximo mes de junio, y finalmente no implicará la aportación como garantía de todos los activos adquiridos, sino 1.306 megavatios del total de 2.079 MW comprados.

De esta forma, Acciona cuenta con 774 MW en activos renovables libres de deuda y, por ende, con posibilidad de ser utilizados para levantar nueva financiación por parte de la compañía.

Según detalló Entrecanales durante la presentación de resultados del grupo, en la actualidad Acciona ha levantado 1,4 veces más financiación de la que necesitaba, y ya ha logrado el visto bueno de los bancos financiadores para el 100%.