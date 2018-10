Economía/Empresas.- Hilton sella alianzas para abrir de aquí a 2012 50 hoteles en Rusia, R.Unido, Caribe y Centroamérica

Actualizado 04/06/2007 20:38:00 CET

BEVERLY HILLS (ESTADOS UNIDOS), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hilton Hotels Corporation ha establecido tres alianzas para abrir en un plazo de cinco años 25 hoteles en Rusia, al menos 15 hoteles en Reino Unido e Irlanda y más de 15 hoteles en el Caribe y Centroamérica, informó hoy la compañía en un comunicado.

Para tal fin, la corporación hotelera estadounidense ha llegado a acuerdos con London & Regional Properties en Rusia; con Shiva Hotels Limited en Reino Unido e Irlanda; y con Caribbean Property Group para Centroamérica y Caribe. Estas tres alianzas se suman a acuerdos similares anunciados recientemente en India y China, que desembocarán en la apertura de 100 hoteles en estos mercados en un periodo de entre cinco y siete años.

El presidente y director de Operaciones de Hilton Hotels, Matthew J. Hart, explicó que estas alianzas "reforzarán la posición de la compañía como primera a nivel global y la estrategia para cerrar pactos mayores de cara a desarrollar un número significativo de hoteles en mercados clave en crecimiento alrededor del mundo". J. Hart remarcó que Hilton "está centrada en alcanzar su objetivo de sumar 1.000 nuevos hoteles fuera de Norteamérica en los próximos diez años".

En Rusia, mercado de expansión "prioritario" para la compañía, el London & Regional Properties se ha convertido en su socio de expansión preferente, y el pacto contempla la apertura de 25 nuevos hoteles en un periodo inicial de cinco años de las marcas Conrad, Hilton, Doubletree by Hilton, Hilton Garden Inn and Hampton by Hilton hotels. La corporación hotelera se encargará de la gestión de todos los establecimientos.

El consejero delegado de Hilton, Ian Carter, subrayó que la corporación quiere convertirse en "la compañía hotelera líder internacional en Rusia". El desarrollo en Rusia se centrará en Moscú y San Petersburgo, así como en ciudades regionales clave. En paralelo a este acuerdo, Hilton abrirá su primer hotel en Rusia en Moscú a finales de este año, el Hilton Moscow Leningradskaya. En Reino Unido e Irlanda, también un mercado "prioritario" de expansión para Hilton, la compañía establecerá asimismo una alianza preferente de expansión con Shiva Hotels Limited, en lo que representará su "primer acuerdo de franquicias en el país con una gran empresa propietaria inmobiliaria como aliada". El acuerdo se traducirá en la incorporación de al menos 15 nuevos hoteles Hilton, Doubletree by Hilton, Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton.

Por último, el contrato con el grupo estadounidense Caribbean Property (CPG) comporta que Hilton y CPG trabajarán unidos para desarrollar servicios estratégicos, hoteles en franquicia en mercados definidos de Centroamérica y Caribe, inicialmente en Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Trinidad. CPG contará con derechos preferentes de desarrollo a cambio de cumplir con objetivos y plazos marcados. La compañía se centrará inicialmente en abrir hoteles Hilton Garden Inn.