Economía/Macro.- Vegara afirma que superar la renta per cápita alemana depende de la evolución de determinadas variables

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, aseguró hoy que la posibilidad de que España supere la renta per cápita alemana en 2010 depende de cómo evolucione el PIB y la población de ambos países. "Esas variables son las que determinarán en qué medida se estrecha el diferencial", precisó.

Vegara respondió así al ser preguntado por las diferentes previsiones del vicepresidente económico, Pedro Solbes, y del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la evolución de la renta per cápita española.

Para Vegara, este "debate" depende de una serie de variables, y no de "si uno dijo sí y el otro no", en alusión a Solbes y Zapatero. En cualquier caso, el secretario de Estado de Economía apuntó que con crecimientos del PIB y de la población del 4% y del 1,5%, respectivamente, la renta per cápita española crecería 2,5 puntos cada año, lo cual, dijo, sería una "excelente noticia".