Economía reconoce el valor del pequeño comercio con los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025

Entrega de los Premios Nacionales de Comercio Interior edición 2025. - MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha entregado este miércoles los Premios Nacionales de Comercio Interior de la edición de 2025, cuya ceremonia ha tenido lugar en Toledo, según ha informado mediante nota de prensa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estos galardones reconocen la gestión de los ayuntamientos en sus actividades de apoyo al comercio local, así como la trayectoria de los pequeños comercios y asociaciones de centros comerciales abiertos en su labor de desarrollo y modernización empresarial.

Asimismo, en esta última edición, se han incorporado dos nuevas categorías que reconocen el emprendimiento y las ideas tecnológicas que ayudan en la actividad comercial, y un sexto galardón que ha sido elegido por los propios comerciantes y asistentes al acto.

La secretaria de Estado de Comercio ha destacado que "el sector ha sabido innovar y digitalizarse sin perder su esencia: la cercanía y el trato humano que lo caracterizan". Por ello, estos premios "reconocen la constancia, el esfuerzo y la resiliencia de quienes sostienen la vida económica y social de nuestros barrios y ciudades".

El Ayuntamiento de Zaragoza (Aragón) ha obtenido el galardón en la categoría de compromiso municipal con el pequeño comercio por su modelo integral de 'Smart City' que sitúa al pequeño comercio en el centro, con iniciativas como la 'app' "Volveremos", inversiones en mercados y mejoras de accesibilidad y digitalización.

Dentro del apartado de compromiso municipal, el accésit ha sido para el municipio de Alcobendas (Madrid) por su apuesta tecnológica, apoyo al emprendimiento y dinamización comercial. Recibieron mención honorífica Vigo (Pontevedra) por su impacto turístico y accesibilidad urbana, y Logroño (La Rioja) por su equilibrio entre transformación digital y mejora del espacio urbano.

Por su parte, el premio de la categoría de 'Trayectoria del Pequeño Comercio' recayó en la Joyería Tena de Teruel (Tebrusa S.A.). El accésit ha sido para el establecimiento Forn de Cabrianes de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), mientras que han obtenido menciones la empresa de dulces y chocolates Clarion Sweets en Madrid y el Grupo Algatec en Binéfa (Huesca).

Esta edición ha contado con una nueva categoría que reconoce el 'Emprendimiento al Comercio', que ha sido para Gafasvan S.L., proyecto situado en Mayorga (Valladolid). El accésit ha sido para Opcions de Consum Responsable (Barcelona) y Aupan Bakery (Madrid) recibió una mención honorífica.

El Centro Comercial Abierto de Ribadeo (Lugo) recibió el premio dentro de la sección de 'Centros Comerciales Abiertos' por su gestión profesionalizada, digitalización integral y compromiso social y sostenible. El accésit ha sido para Asociación Zona Centro Santa Cruz (Tenerife), al tiempo que la mención ha ido para la Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín (Pontevedra).

Finalmente, la mejor 'Idea Tecnológica Aplicable al Comercio' recayó en el proyecto FIEL Neuromobile, de la compañía Marketing Activo Inteligent, S.L por su ecosistema de inteligencia artificial. El accésit y la mención se otorgó a Lo Próximo Digital Services S.L y a la Universidad de La Rioja, respectivamente.

El acto de entrega de los galardones ha contado también con la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, además de los premiados y otras autoridades.