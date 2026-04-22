El economista jefe del BCE propone emitir más eurobonos para financiar a Ucrania o bienes públicos europeos

Archivo - El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane. - BCE - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, ha defendido incrementar el endeudamiento conjunto de los países de la Unión Europea (UE), a través de la emisión de eurobonos, para financiar bienes públicos que afecten al conjunto de los Veintisiete o para respaldar los créditos a Ucrania.

"Desde la perspectiva de las finanzas públicas, resulta lógico vincular los bienes públicos de ámbito europeo con la deuda común, a fin de alinear la financiación con los beneficios que dichos bienes públicos aportan a toda la zona", ha asegurado el economista jefe del BCE.

De la misma manera, otras "prioridades comunes" como la financiación a Ucrania "también justifican" la emisión de deuda conjunta. Los estados miembros de la UE tienen previsto reactivar en los próximos días el desembolso del préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev.

Para Lane, la actual arquitectura de activos de la zona euro se caracteriza por la escasez de activos seguros en euros y, a pesar de que el bono alemán --Bund-- se sitúa como el activo más seguro, su volumen no alcanza para satisfacer la demanda global de bonos en euros del sistema financiero global.

La volatilidad de los bonos soberanos de cada país --medida en base al Bund alemán-- ha demostrado en los últimos años una tendencia similar, lo que demuestra cada vez una mayor solidez de la estructura financiera de la UE, respaldada por un importante conjunto de reformas tras la crisis financiera de 2008. Aún así, esto todavía choca con la cantidad total de activos seguros en euros.

"En principio, los bonos comunes respaldados por la capacidad fiscal conjunta de los Estados miembros de la UE pueden proporcionar servicios de activos seguros. Sin embargo, el volumen actual de dichos bonos es demasiado pequeño para fomentar la liquidez y los servicios de gestión de riesgos necesarios que son esenciales para funcionar como un activo seguro", ha sostenido Lane.

Igualmente, el economista jefe del BCE ha advertido que la emisión de deuda conjunta puede plantear problemas de gobernanza, sobre todo cuando ciertos programas de financiación no engloban a todos los miembros.

"El progreso en la ampliación del volumen de deuda conjunta en Europa depende, en última instancia, de una voluntad política suficiente y de la confianza mutua", ha aseverado.