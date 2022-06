Los economistas afirman que es necesario mejorar la transparencia de las fundaciones

Presentación del estudio 'Información financiera y no financiera de las fundaciones en España: análisis de casos a partir de sus notas a los estados financieros y otros estados'.

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mejorar la transparencia de las fundaciones estableciendo un registro centralizado donde se deposite la información financiera y no financiera de las mismas, incrementar el tamaño de este tipo de entidades, avanzar hacia una mayor profesionalización en su gestión y acelerar la transformación digital son algunas de las conclusiones extraídas del último informe del Consejo General de Economistas de España (CGE).

El informe 'Información financiera y no financiera de las fundaciones en España: análisis de casos a partir de sus notas a los estados financieros y otros estados' ha sido presentado este martes en un acto que inaugurado por el presidente del CGE de España, Valentín Pich, y por la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán.

En el estudio se señala que la penetración de las fundaciones en la sociedad española es relativamente alta, ya que a nivel europeo, España es, después de Alemania, el país con mejores cifras, concretamente con 9.218 fundaciones de este tipo, con unos activos de más de 22.000 millones y unos ingresos anuales de cerca de 8.000 millones de euros que generan cerca de 300.000 empleos.

A la vista de los datos, Pich ha señalado que resulta razonable que las fundaciones tengan un régimen fiscal privilegiado respecto al resto de entidades, pero no lo es que los requerimientos sobre información financiera y no financiera que están obligadas a depositar en el registro difieran, o no estén en consonancia, con los exigidos a cualquier otra sociedad mercantil

"En aras de la transparencia, es absolutamente necesario que quien quiera consultar dicha información para la toma de decisiones, ya sea un donante de fondos o un usuario de servicios, pueda hacerlo sin ningún tipo de traba", ha apuntado el presidente del CGE.

En este punto, ha recalcando que esta responsabilidad recae en las administraciones, por lo que ha pedido que los gobiernos garanticen "un mejor escenario regulatorio" para este tipo de entidades y trabajen en la estandarización de los requerimientos mercantiles de las fundaciones.

INFORMACIÓN ESCASA, HETEROGÉNEA Y DESACTUALIZADA

En el estudio se pone de manifiesto también que, aunque las fundaciones están obligadas a publicar información financiera y sobre sostenibilidad, dicha información es, en algunos casos, "escasa y heterogénea, y, en otros, está desactualizada".

Según el CGE, este problema deriva en la complejidad de obtener información económico-financiera por parte de cualquier interesado, lo que puede estar ocasionado por la inexistencia de un registro centralizado donde se deposite toda esta información al igual que existe para las sociedades mercantiles.

Para el presidente EFAA for SMEs y director del Servicios de Estudios del CGE, Salvador Marín, otro problema añadido de las fundaciones españolas radica en su reducido tamaño, un "mal endémico" que afecta a todo tipo de entidades, que ahora pretende ser atajado mediante la Ley Crea y Crece.

Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Docentes e

Investigadores (REDI) del CGE, Francisco Javier Martínez, ha añadido que este tipo de estudios ayudan a profundizar en aspectos clave, como puede ser la casuística contable de un determinado sector, coadyuvando en la adquisición de un mayor y certero conocimiento, por lo que se tiene una mejor posición a la hora de proponer cambios normativos.

El presidente de Economistas Contables (EC), Francisco Gracia, ha concluido afirmando que la jurisdicción española ha desarrollado sus propios estándares contables ante la inexistencia de unos estándares que sobrepasen las fronteras, algo "loable" pero que no permite la comparabilidad de la información financiera entre países.