Edimburgo, destino favorito de los españoles en Semana Santa con un 53% de las reservas, según CamperDays

Imagen de Edimburgo - CAMPERDAYS

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de 2026 confirma la tendencia de los viajeros españoles a optar por destinos europeos cercanos, y Edimburgo se erige como el preferido, concentrando un 53% de las reservas realizadas en CamperDays, la plataforma de alquiler de campers.

En total, el 77% de las reservas de los españoles se han hecho a destinos europeos, frente al 53% registrado el año pasado, lo que evidencia una tendencia creciente hacia opciones más accesibles y seguras dentro del continente.

En 2025, la distribución de destinos era más diversa: América del Norte, con Canadá y Estados Unidos, sumaba un 25% de las reservas, mientras que Australia y Nueva Zelanda alcanzaban un 22%. Ante un contexto internacional incierto, los viajeros españoles muestran una clara preferencia por destinos más cercanos.

Además del cambio de destino, los datos de CamperdDays reflejan un crecimiento del 70% en el número de reservas respecto a la Semana Santa de 2025, consolidando la tendencia de viajar en camper. La plataforma confirma que los viajeros son mayoritariamente parejas y familias. Entre las parejas, que representan el 75% de los clientes, predominan los jóvenes de entre 25 y 34 años.

En el caso de las familias, el conductor principal suele estar en el rango de 45 a 54 años, lo que refleja la diversidad de perfiles que encuentran en la experiencia en camper una opción versátil y adaptada a cada etapa de la vida. La duración media de las reservas se mantiene en siete días.

Los datos de CamperDays muestran que los viajeros españoles buscan experiencias que les permitan organizar su viaje a medida, aprovechando la comodidad y la autonomía que ofrece un camper. Además, viajar en camper permite optimizar los costes de alojamiento y disfrutar de los destinos de forma más cercana, evitando las limitaciones de horarios y transporte.