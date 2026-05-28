eDreams logra beneficio récord en su año fiscal 2026, hasta los 52,2 millones, y supera previsiones

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

eDreams registró un beneficio neto récord de 52,2 millones de euros durante su año fiscal 2026, finalizado el pasado 31 de marzo, lo que supuso un 16% más frente al ejercicio previo, destacando que superó sus previsiones para sus miembros 'prime' y el Ebitda 'cash'.

Tal y como detalla en un comunicado, la compañía sumó 643.000 altas a su modelo de suscripción, un 7,2% por encima de su meta, mientras que el Ebitda 'cash' de 157 millones de euros rebasó el objetivo por dos millones de euros.

A finales de 2025, la agencia de viajes 'online' anunció una nueva hoja de ruta estratégica para crecer un 15-20% anual de miembros prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, desde los 7,8 millones actuales, un objetivo que superaría en un 40% el consenso de los analistas, además de un Ebitda 'Cash' de más de 270 millones de euros.

De vuelta con los resultados, en términos ajustados, eDreams ganó 72,9 millones de euros, otro máximo histórico un 42% superior a los 51,2 millones de euros del periodo anterior.

Además, sus ingresos se mantuvieron planos en el periodo, hasta los 668,5 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 9%, con un total de 653,2 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' de eDreams registró 157 millones de euros, un 13% menos debido al cambio estratégico de una cuota de suscripción anual a una anual con pago fraccionado mensual, aunque superó previsiones por dos millones de euros. Mientras, el Ebitda ajustado se disparó un 29%, hasta totalizar 172,3 millones de euros.

En cuanto al flujo de caja neto de las operaciones, éste aumentó en 31,1 millones de euros, hasta los 28,7 millones de euros, debido principalmente a una entrada de capital circulante de 24,2 millones de euros, impulsado en su mayor parte por la optimización de los acuerdos de financiación de proveedores y el incremento en las reservas de hoteles.

Durante el ejercicio fiscal, eDreams destinó 64,4 millones de euros a recompras de acciones y mantiene 67 millones de euros pendientes de ejecutar dentro del programa de 100 millones de euros vigente hasta septiembre de 2027.

El modelo 'Prime' sigue siendo el principal motor de la compañía, al representar el 75% de los ingresos 'cash' y el 90% del beneficio marginal 'cash'. A ello se suma una reducción del 11% en los costes variables, reflejo de la creciente madurez de los suscriptores y la disminución de los costes de marketing y de captación de clientes.

En palabras de su consejero delegado, Dana Dunne, "la ejecución del plan hasta la fecha demuestra una vez más, tal como lo hemos hecho en el pasado, nuestra capacidad para obtener excelentes resultados y equilibrar las inversiones estratégicas con una excelencia operativa continua. Las métricas clave ya están alineadas con nuestros objetivos estratégicos".

De cara al año fiscal 2027, las previsiones son alcanzar 8,5 millones de suscriptores, con 600.000 altas netas, además de un Ebitda ajustado, antes de inversiones, de 167 millones de euros.