Eduardo Garbayo asume el cargo de consejero delegado de Spotahome para liderar una etapa de crecimiento

Archivo - Nuevo CEO en Spotahome: Eduardo Garbayo asume el cargo - SPOTAHOME - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Spotahome, la plataforma de alquiler de habitaciones y apartamentos, ha nombrado a Eduardo Garbayo como su nuevo consejero delegado (CEO) para liderar la compañía en su nueva etapa de crecimiento estratégico y tecnológico y para consolidar su liderazgo en Europa y acelerar el crecimiento sostenible, coincidiendo con la salida de su fundador, Alejandro Artacho.

Garbayo, que cuenta con experiencia previa en Boston Consulting Group y BBVA, ha participado activamente en las principales decisiones estratégicas de la compañía, ocupando posiciones como director general de Iberia y director de operaciones (COO), lo que, junto con su "profundo conocimiento del negocio y del mercado", le posicionan como "el líder ideal para consolidar el éxito de la compañía", según la empresa.

El nuevo CEO ha explicado que su prioridad es "consolidar el modelo de negocio de Spotahome con un crecimiento sostenible", reforzando la "transparencia, seguridad y confianza en el proceso de alquiler", tanto para inquilinos como para propietarios.

La nueva estrategia de la plataforma, bajo el liderazgo de Garbayo, se articulará en torno a tres pilares fundamentales: un crecimiento sostenible para fortalecer su presencia en más de 500 ciudades europeas, el refuerzo de la seguridad del alquiler digital reforzando la propuesta de valor a inquilinos y propietarios y la integración de Inteligencia Artificial para optimizar procesos, personalizar la experiencia del usuario y reforzar la detección de fraudes.

La transición del puesto ha sido un proceso "natural y planificado", que "asegura la continuidad del negocio sobre una base sólida", según ha informado la compañía, que cerró 2025 con más de 17 millones de euros de ingresos netos, habiendo gestionado más de 40.000 alquileres de forma digital.