El 'efecto Papa' dispara las reservas hoteleras en España con Madrid a la cabeza del crecimiento

Plaza de Cibeles de Madrid - SITEMINDER

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La próxima visita del Papa León XIV a España ha generado un impacto inmediato en el sector turístico, con Madrid liderando el incremento de la demanda hotelera con un alza del 43,8% entre el 6 y el 8 de junio.

Según los datos facilitados por la plataforma SiteMinder, este acontecimiento de proyección internacional no solo ha elevado la ocupación en la capital, sino que ha transformado el comportamiento del viajero, aumentando la antelación de las reservas en un 17,2%, situándose ahora en una media de 108 días frente a los 92 del año anterior.

Este repunte de la demanda en Madrid viene acompañado de un incremento en la rentabilidad para los hoteleros, con una tarifa media diaria que alcanza los 281 euros, lo que representa una subida del 8,3% respecto al mismo periodo de 2025.

El fenómeno recuerda a la movilización masiva registrada en 2011 con la visita de Benedicto XVI, consolidando a la capital como el epicentro del interés turístico durante la estancia del Pontífice antes de que su viaje prosiga hacia otros puntos de la geografía española.

En Barcelona, el impacto de la visita programada para los días 9 y 10 de junio se traduce en un aumento de las reservas del 21,9%. Sin embargo, a diferencia de la capital, la ciudad condal experimenta un ajuste a la baja en sus precios del 6,1%, con una tarifa media que se sitúa en los 338,92 euros.

Pese a este descenso en el coste por habitación, el volumen de ocupación confirma el fuerte atractivo que genera la presencia de León XIV en los principales núcleos urbanos del país.

Por su parte, el archipiélago canario también se beneficia notablemente de este fenómeno, especialmente la isla de Tenerife, donde la llegada del Papa el 12 de junio ha disparado las reservas un 34,2%.

En este destino, el crecimiento es dual, ya que la tarifa media diaria también escala un 12,4%, pasando de los 164 euros registrados el año pasado a los 185 euros actuales, lo que refleja la alta capacidad de atracción del evento en las islas.

Ante este escenario, la directora de SiteMinder para España, Tamara Jiménez, ha subrayado que la visita papal sitúa al país en el foco del turismo global, lo que obliga a los establecimientos a emplear tecnología avanzada para gestionar estos picos de demanda.

Según Jiménez, la capacidad de monitorizar el mercado en tiempo real y aplicar precios dinámicos resulta fundamental para que los hoteleros optimicen sus ingresos y se adapten con agilidad a un flujo de visitantes de esta magnitud.