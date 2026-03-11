Ranking del Ibex 35 en 2025: las empresas españolas que más ganaron y las que perdieron, tras el récord de Inditex

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gran mayoría de las grandes cotizadas del Ibex 35 cerraron 2025 con beneficios millonarios, mientras que tres presentaron pérdidas y otras cuatro redujeron sus ganancias respecto al ejercicio previo. Inditex, la última en llevar sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), vuelve a marcar un resultado récord y sin dejar al Ibex indiferente.

Las cuentas anuales reflejan el pulso de la economía española y son clave para los inversores y analistas del mercado. Un año más, presentamos el ranking de las empresas del Ibex 35 según su beneficio neto en 2025, que recoge el resultado final de cada compañía tras descontar gastos, impuestos y otros costes.

Al igual que en años anteriores, la gran banca vuelve a ser la protagonista del año con un beneficio de 34.000 millones de euros, un 7,0% más que en 2024. No obstante, la consultora Neovantas señala que la cifra de crecimiento de los bancos españoles es menor que la lograda en el ejercicio anterior (2024 sobre 2023) del 35,3% y lo vincula principalmente al descenso del margen de intereses en un contexto de tipos a la baja.

SANTANDER, BBVA, IBERDROLA E INDITEX A LA CABEZA

Banco Santander se consolida nuevamente como la entidad con mayores ganancias y la más rentable del país, con un beneficio neto récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior (+16% en euros constantes), lo que supone otro año récord.

De su lado, BBVA vuelve a lograr un beneficio histórico de 10.511 millones de euros en el conjunto del 2025, lo que supone un incremento del 4,5% en comparación con el año anterior.

Por su parte, Iberdrola se coloca en el tercer lugar, desbancando este año a Inditex y CaixaBank, que en 2024 ocupaban la tercera y cuarta posición, simultáneamente. En concreto, Iberdrola ganó 6.285 millones de euros, liderando como la eléctrica con mayores beneficios, lo que representa un incremento del 12%, impulsada por unas inversiones de 14.460 millones de euros en el año, informó la compañía.

En la cuarta posición, muy cerca de Iberdrola, se encuentra Inditex, la textil registró un beneficio neto récord de 6.220 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025-2026 (desde el 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026), el cuarto de Marta Ortega al frente de la presidencia, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior. En esta línea, CaixaBank ocupa la quinta posición con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que en 2024.

LOS 'NÚMEROS ROJOS' DEL RANKING

Este año incluye a dos compañías que vuelven a cerrar el ejercicio en negativo, Telefónica y Cellnex, y a Acerinox como la sorpresa negativa del ejercicio.

Telefónica encadena números rojos desde 2023 y clausuró 2025 con unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros, frente a los 49 millones en negativo de 2024, debido a diversos factores no recurrentes en las operaciones continuadas -como los costes de reestructuración y el deterioro de determinados activos- y al impacto de las desinversiones en Latinoamérica.

Por su parte, Cellnex acumula pérdidas desde 2018 y este año elevó sus 'números rojos' hasta 361 millones de euros, aproximadamente 13 veces más que los 28 millones registrados un año antes, al recoger el efecto puntual del plan de reorganización en España y de deterioros de valor, que lastraron la última línea de la cuenta de resultados a pesar de la "fuerte" mejora operativa. No obstante, la compañía obtuvo unos ingresos de 4.418 millones de euros, un 1,5% menos que en el ejercicio anterior.

Acerinox registró pérdidas de 40 millones de euros en 2025, en contraste con las ganancias de 225 millones de euros de 2024, afectado por partidas extraordinarias que no han supuesto salida de caja, como un ajuste de inventarios de 60 millones de euros y una provisión de 9 millones por el plan de rejuvenecimiento en Acerinox Europa, además de un deterioro de créditos fiscales por valor de 48 millones realizado en junio de 2025.

GRIFOLS, ARCELORMITTAL Y ACCIONA, LOS MAYORES INCREMENTOS

En términos de evolución interanual, Grifols protagoniza el mayor incremento de beneficio entre las compañías del Ibex 35 en 2025, con un beneficio de 402 millones de euros, un 156% más, y redujo su deuda hasta 4,2 veces.

ArcelorMittal es la segunda cotizada con mayor avance, al multiplicar por más de dos (+135,4%) sus ganancias interanuales, con un beneficio atribuido de 3.152 millones de dólares (unos 2.790 millones de euros.

En esta línea, Acciona (+90,4%) y su filial Acciona Energía (+83,4%) también registraron los mayores incrementos en sus resultados, con un beneficio neto de 803 millones y 555 millones de euros en 2025, respectivamente, apoyadas principalmente en la mejora tanto de su actividad de infraestructuras como en su fabricante de aerogeneradores Nordex, y en la rotación de activos en su área de Energía.

Por su parte, Indra repuntó un 57% sus ganancias con un beneficio neto de 436 millones de euros en 2025. Además, Enagás logró abandonar los 'números rojos' y volvió a terreno positivo en 2025, tras registrar pérdidas el año anterior de 299,3 millones de euros.

FERROVIAL, SACYR Y LOGISTA, LAS QUE MÁS RECORTAN BENEFICIOS

Este año cuatro empresas recortaron sus ganancias, siendo Ferrovial la que encabeza en recortes al ganar un 72% menos respecto al ejercicio anterior, con un beneficio neto de 888 millones de euros frente a los números verdes de 3.239 millones de euros registrados en 2024. La empresa atribuye este recorte a la entrada extraordinaria de las plusvalías que obtuvo en 2024 por la venta de activos.

Le sigue Sacyr, que obtuvo un beneficio neto atribuible de 86 millones de euros, un 24% menos que el año anterior, debido al impacto contable negativo derivado de la venta de tres autopistas en Colombia, según informó la compañía.

De su lado, Banco Sabadell cerró el ejercicio con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024. El banco ha explicado que la reducción del beneficio se debe a que en el ejercicio 2024 se registraron 109 millones de euros netos de impactos extraordinarios.