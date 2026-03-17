El empleo turístico supera los 2,75 millones de trabajadores afiliados tras aumentar un 2,5% en febrero

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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en España en febrero en términos absolutos en 65.927 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 2,75 millones de trabajadores, según datos publicados hoy por Turespaña.

Esto supone un incremento del 2,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,8% interanual, el empleo turístico supone el 12,7% del total de afiliados.

La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 36.941 afiliados (15.894 en los servicios de alojamiento y 21.047 en los servicios de comidas y bebidas); por el contrario, la variación en febrero fue negativa en agencias de viajes donde se registra un descenso de 11.022 trabajadores En las otras actividades turísticas el aumento fue de 40.008 trabajadores.

LOS ASALARIADOS CRECEN UN 2,9%

En el primer mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 81,9%) aumentó un 2,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (-10.9%) y aumentó en hostelería (2,2%), y dentro de ésta, se incrementó un 3,4% en los servicios de alojamiento y un 1,9% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 18,1% del total de trabajadores afiliados, se incrementó ligeramente, un 0,6%.

En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,8% debido al aumento en los servicios de alojamiento (23,6%) y de comidas y bebidas (0,1%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 28,7% en el número de autónomos.

COMUNIDAD VALENCIANA, DONDE MÁS CRECE EL EMPLEO

En febrero de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas excepto en Ceuta y Melilla y Extremadura.

En cifras absolutas, los mayores aumentos se dieron en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en esta misma comunidad (3,8%), seguida de La Rioja y Andalucía.