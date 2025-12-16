La empresa de ciberdefensa Ravenloop ficha de Telefónica a David Artuñedo como jefe de Tecnología

Archivo - El director de Tecnología de Ravenloop, David Ortuñedo - RAVENLOOP - Archivo

MADRID 16 Dic.

Ravenloop, la firma española de ciberdefensa controlada desde el pasado noviembre por Nazca Capital, ha fichado como jefe de Tecnología a David Artuñedo, directivo que en los últimos 10 años ha desempeñado diferentes cargos en Telefónica.

"Artuñedo se une a Ravenloop para liderar la visión estratégica y la innovación tecnológica en el sector de ciberseguridad, tras haber desarrollado su carrera profesional en compañías punteras como Telefónica (...), dónde durante su última etapa ejerció como 'Head of Future Networks Lab'", ha destacado la compañía en un comunicado.

El consejero delegado y socio fundador de Ravenloop, Daniel Vidal, considera que Artuñedo contribuirá a impulsar el crecimiento y desarrollo de la compañía dado que es un experto en tecnologías "avanzadas" y a su "visión estratégica".

Por su parte, Artuñedo ha hecho hincapié en que Ravenloop tiene "todas las cartas" para estar "a la vanguardia de la revolución en materia de ciberseguridad al servicio de la sociedad".