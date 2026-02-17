Enagás defiende que hidrógeno verde despega "a velocidad sin precedentes", a pesar de los augurios en contra

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, durante una rueda de prensa - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha defendido que el hidrógeno renovable está despegando "a una velocidad sin precedentes" en Europa, a pesar de los augurios catastrofistas de los que están interesados en que "no ocurra".

En rueda de prensa con motivo de la presentación de resultados del año 2025, Gonzalo consideró que "ahí fuera se dicen muchas cosas, pero son juicios de valor, interpretaciones, opiniones, que, en muchos casos, tienen la vocación de convertirse en profecías autoincumplidas", y subrayó que los que dicen que el hidrógeno no va a ocurrir, es "porque en realidad lo que quieren es que el hidrógeno no ocurra".

A este respecto, recalcó que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros "están redoblando" su apuesta por el hidrógeno verde, "ya que no hay alternativa de descarbonización con un componente de autonomía estratégica para la industria europea que no pase por el hidrógeno verde".

Así, señaló que el hidrógeno es "insustituible", ya que "muchos usos energéticos requieren moléculas y no se pueden electrificar o tienen muchas dificultades para ello".

UN CIERTO AJUSTE.

El ejecutivo de Enagás sí que reconoció un cierto ajuste en los ambiciosos objetivos que inicialmente se fijaron para el hidrógeno renovable y estimó que, posiblemente, esas metas para Europa de consumir 20 millones de toneladas de este vector energético en el horizonte 2030 deban verse ralentizados en unos dos o tres años.

"Pero no significa un retraso. El hidrógeno verde ya existe. En 2024 y 2025 se han tomado la decisión final de inversión (FID) de 2,6 gigavatios (GW) de electrolizadores en Europa y este año está previsto que estén operando 2,7 GW de electrolizadores en Europa, siete veces la potencia que estaba en operación el año anterior. La lista de proyectos que han anunciado la toma de FID o el inicio de la construcción en 2026 son siete GW adicionales", dijo.

En este sentido, apuntó como se ha marcado 2033 como año "como muy tarde" de entrada en vigor de los sistemas regulados de hidrógeno en todos los Estados miembros.

Por ello, advirtió de que vaticinar un retraso en el desarrollo del hidrógeno verde "no responde a la realidad". "La realidad, los hechos y los datos, que es con lo que hace su previsión, tanto técnica de inversión como financiera, Enagás, muestran que el hidrógeno se está convirtiendo en realidad, está ocurriendo ya, tiene un 'pipeline' de inversión muy sólido que va ir creciendo de forma exponencial", añadió al respecto.

CRECIMIENTO A PARTIR DE 2027 EN BENEFICIOS Y EBITDA.

Por otra parte, Gonzalo aseguró que a partir de 2027 prevé que Enagás vuelva a crecer en beneficios y resultado bruto de explotación (Ebitda), una vez que la caída de ingresos regulados llega a su fin en 2026.

"Entraremos en un escenario de estabilidad en los negocios regulados, con otras actividades, y nos va a permitir iniciar una senda de incrementos del Ebitda y del BDI recurrente", dijo al respecto, puntualizando que, de todas maneras, la guía para 2026 no representa en ningún caso un 'profit warning'.

En concreto, para este 2026, la compañía prevé un beneficio neto recurrente de alrededor de 235 millones de euros, un Ebitda de aproximadamente 620 millones de euros, una inversión de 225 millones de euros y un objetivo de deuda de en torno a 2.400 millones de euros, con un dividendo de un euro por acción. En 2025 los objetivos eran de un beneficio recurrente después de impuestos de unos 265 millones de euros, con un Ebitda de unos 670 millones de euros.

Respecto a la demanda de gas natural para este año, vaticinó que estará en unos 345 teravatios hora (TWh), aproximándose así a las cifras de 2024, tras un 2025 en el que se situó en los 372 TWh debido, especialmente, al incremento para la generación eléctrica.