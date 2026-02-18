Enagás propondrá a su Junta la reelección de Arturo Gonzalo y Antonio Llardén

Archivo - El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo (i), y el presidente de Enagás, Antonio Llarden (d), durante la Junta General de Accionistas de Enagás - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enagás celebrará su Junta General Ordinaria de accionistas el próximo 26 de marzo, en segunda convocatoria, en la que propondrá la reelección como consejeros por un nuevo periodo estatutario de cuatro años de su consejero delegado, Arturo Gonzalo Aizpiri, y su presidente, Antonio Llardén, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este será el segundo mandato de Arturo Gonzalo, que fue nombrado consejero delegado en 2022, relevando en el cargo a Marcelino Oreja Arburua y asumiendo todas las funciones ejecutivas, y será reelegido nuevamente como consejero ejecutivo.

En su informe de propuesta a la Junta, el consejo de administración y la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos "valoran muy positivamente el liderazgo mostrado por Gonzalo como responsable de la elaboración del Plan Estratégico 2022-2030 y de la Actualización Estratégico 2025-2030, y muy especialmente del altísimo grado de consecución de los objetivos de la compañía anuales y trianuales establecidos en el periodo 2022-2025".

Por su parte, Antonio Llardén, que será reelegido con la condición de consejero externo, renovó también en 2022 como presidente -cargo que ocupa desde 2007-, aunque no ejecutivo, y presidente del consejo de administración.

Junto a Gonzalo y Llardén, también se someterá a la reelección como miembros del órgano rector de la compañía los nombramientos de Ana Palacio, quien pasará a tener la condición de otra consejera externa; María Teresa Costa, Clara Belén García Fernández-Muro y Manuel Gabriel González Ramos, todos ellos como independientes. También se votará el nombramiento de Vicente Pedret Clemente, como consejero independiente.

Entre los principales accionistas de Enagás se encuentra el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que cuenta con el 5% del capital social. Amancio Ortega, fundador de Inditex y el hombre más rico de España, posee también otro 5% del capital a través de su vehículo inversor Pontegadea.

Los accionistas del gestor del sistema gasista también votarán mantener el número de miembros del consejo de administración de Enagás en quince.

DIVIDENDO.

Por otra parte, también se someterá a la Junta el examen y aprobación de las cuentas anuales de 2025, así como la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Enagás correspondiente al ejercicio social 2025.

A este respecto, Enagás y abonó en diciembre un dividendo de 0,4 euros brutos por acción, por lo que se votará el pago de uno complementario de 0,6 euros brutos por acción, a abonar el próximo 2 de julio, con el que sumará el euro por título de retribución para sus accionistas.

Igualmente, entre los puntos del orden de la Junta figura la aprobación de la gestión del consejo de administración de Enagás correspondiente al ejercicio social 2025.