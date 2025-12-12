Endesa ha aportado un 37% de la reducción de emisiones de efecto invernadero de España en la última década

Parque eólico - ENDESA

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha aportado el 37% del ahorro logrado por España en emisiones de gases de efecto invernadero desde 2015 a través de la reducción de las emisiones de generación eléctrica de la compañía, informó la energética.

En concreto, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico recoge que España ha dejado de lanzar a la atmósfera 63 millones de toneladas de CO2 en la última década. De ellas, 24 millones están ligadas a la disminución llevada a cabo por Endesa, tal y como se puede comprobar en los datos públicos del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

Así, la eléctrica indicó que, en el décimo aniversario del Acuerdo de París, "los datos avalan a Endesa como la compañía que más ha contribuido a la reducción de emisiones en España".

Además, si en 2005, fecha de entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, la compañía emitía 55,6 millones de toneladas de CO2, para 2015 cuando se firmó el Acuerdo de Paris, esas emisiones ya habían bajado a 33,6 millones y a cierre de 2024 ya se situaban en 9,9.

Asimismo, Endesa destacó que, ampliando el foco a los últimos 20 años, de los 168 millones de toneladas de reducción total que ha logrado España, 46 millones corresponden al grupo.

El plan estratégico de Endesa para el periodo 2025-2027 tiene como ejes clave la apuesta por las redes distribución como columna vertebral de la transición energética, con una inversión de 4.000 millones de euros para ese mismo periodo, pendiente de las mejoras y actualización de la regulación; así como la inversión en renovables de 3.700 millones de euros. Todo ello junto a un Plan de Sostenibilidad, complementario al industrial, con 65 medidas ambientales, sociales y de gobernanza.

CERO EMISIONES NETAS EN 2040.

Estas líneas de acción se complementan con una hoja de ruta para alcanzar las cero emisiones netas en 2040, adelantándose en 10 años al objetivo de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática para 2050, así como metas intermedias que ya se están consiguiendo.

A este respecto, en la actualidad el 86% de la producción peninsular de Endesa ya es libre de emisiones gracias al cierre progresivo de las centrales de carbón.

De esta manera, por seguridad de suministro, sólo siguen operativos, y con un funcionamiento limitado a 500 horas, 260 megavatios (MW) de carbón, frente a los 10.200 MW de potencia renovable actualmente instalada.