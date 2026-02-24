Endesa eleva un 16% sus ganancias en 2025, hasta 2.198 millones, y pulveriza objetivos

Archivo - José Bogas, consejero delegado de Endesa (izq.) y Marco Palermo, director general Económico-Financiero (dcha.) - ENDESA - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa obtuvo un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones de euros del ejercicio anterior, informó la compañía, que pulveriza así los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros.

Los ingresos de la eléctrica el año pasado ascendieron a 21.424 millones de euros, con un aumento del 0,5% frente a los 21.307 del ejercicio 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa se situó a cierre de 2025 en los 5.756 millones de euros, con un alza del 8,7%.

El resultado neto ordinario de la energética alcanzó a cierre del año pasado los 2.351 millones de euros, con un incremento del 18% frente al ejercicio anterior.

Con estas cifras, Endesa pulveriza así sus objetivos para 2025, para el que comprometió un beneficio neto ordinario de entre 1.900-2.000 millones de euros y un Ebitda de entre 5.400-5.600 millones de euros.

