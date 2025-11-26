Endesa impide la entrada de Mónica Espinosa como vocal independiente al consejo de Indra

Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a vocal independiente de Indra Mónica Helena Espinosa ha comunicado a la compañía la imposibilidad de entrar en su consejo de administración debido a que Endesa se lo impide, según ha trasladado en una carta fechada el pasado lunes, 24 de noviembre, y remitida al presidente de Indra, Ángel Escribano, la cual ha hecho pública la empresa de defensa a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la noche de este miércoles.

En la misiva, Mónica Espinosa ha comunicado que será imposible que la propongan, tal como estaba previsto, como consejera independiente en la próxima junta de accionistas extraordinaria que la empresa celebrará el 28 de noviembre.

"Endesa ha rechazado mi solicitud de incorporación al consejo de Indra dado que esta es proveedor de Endesa, dato que yo desconocía", ha explicado Espinosa, que ha aclarado que la empresa eléctrica le respondió el pasado lunes, "a pesar de haber enviado la solicitud cuando se inició el proceso" (se sabía que era candidata, al menos de forma pública, desde comienzos de este mes) y tener la "obligación" de haber contestado "en cinco días".

Mónica Espinosa Caldas es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es consejera independiente y vocal de la Comisión de Auditoría, Riesgos y Sostenibilidad de Seguros Santalucía, miembro del Consejo Asesor de 'FOQUM' y de McKinsey Alumni.

Antes de ello fue consejera ejecutiva de Enel Energía, Enel Servici Elettrico y Sodea, así como consejera independiente de Auqanex y Amper.

"Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Endesa, ostentando cargos directivos en estrategia, negocio y gestión tanto en Iberia como en Latinoamérica. Tiene experiencia en el ámbito de la consultoría estratégica, en compañías como McKinsey y Accenture", detalló Indra cuando comunicó que Espinosa sería propuesta como vocal independiente.

Indra ha señalado que "como consecuencia de esta circunstancia sobrevenida", la composición del consejo, en caso de resultar aprobadas las restantes propuestas de la junta extraordinaria del próximo viernes, "quedará integrada por quince miembros, reduciéndose el porcentaje de consejeros independientes a un 46,66% y la presencia de mujeres a un 33,33%".

Esta composición, según Indra, "difiere de la propuesta" del consejo de administración para la junta extraordinaria y, por ello, tras la celebración de la misma, pondrá en marcha las "actuaciones necesarias" para iniciar el proceso de selección de una nueva consejera independiente, "que será liderado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con el asesoramiento de una consultora especializada".

"Finalizado dicho proceso, se someterán a una nueva junta general de accionistas las propuestas correspondientes para recuperar la representación de consejeros independientes y mujeres propuesta", ha añadido.

Cabe recordar que Indra someterá al escrutinio de sus accionistas la autorización de la compra del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros en la junta extraordinaria de este próximo viernes, una cita en la que también está previsto la entrada en el máximo órgano de decisión de la empresa de María Aránzazu Díaz-Lladó como vocal independiente.

La compra de casi el 90% de Hispasat ya recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aprobó el movimiento en primera fase y sin condiciones el pasado 12 de noviembre, y todavía debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, lo cual se considera un trámite dado que el Gobierno posee el 28% de la empresa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).