Las energéticas estadounidenses Coterra y Devon se fusionarán mediante una operación de 18.163 millones

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las energéticas estadounidenses dedicadas a la exploración de hidrocarburos Devon y Coterra han acordado su fusión por unos 21.400 millones de dólares (18.163 millones de euros), lo que se traducirá en la creación de un 'gigante' del sector con una capitalización bursátil de 46.700 millones de dólares (39.636 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa publicada este lunes, los accionistas de Coterra recibirán 0,70 títulos de Devon por cada participación que posean. Esto se traducirá en que los accionistas de Devon poseerán el 54% de la nueva sociedad, mientras que los de Coterra controlarán el 46% restante.

La operación, que ha recibido la aprobación unánime de ambos consejos de administración, generará unas sinergias anuales antes de impuestos de 1.000 millones de dólares (848,7 millones de euros). Debería completarse durante el segundo trimestre de este año de contar con todas las autorizaciones regulatorias habituales.

"Ahora hemos creado una base de activos diversa, con un inventario de alta calidad y de larga duración, para impulsar la creación de valor y de rentabilidad para los accionistas a lo largo del ciclo económico", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Devon, Clay Gaspar.

"La empresa fusionada ofrecerá la mejor calidad y profundidad de inventario de su género y estará respaldada por una combinación equilibrada de materias primas, una estructura de costes líder y un balance conservador", ha sostenido, por su parte, su homólogo de Coterra, Tom Jorden.