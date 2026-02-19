Enisa supera las 2.000 empresas emergentes certificadas bajo la 'Ley de Startups'

Enisa supera las 2.000 empresas emergentes certificadas - ENISA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Nacional de Innovación (Enisa), entidad pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, ha alcanzado las 2.000 empresas emergentes certificadas desde la entrada en vigor de la 'Ley de Startups', según ha informado este jueves el organismo en un comunicado.

"Cada vez más 'startups' están identificando en la Ley de Startups y en la certificación un marco favorable para crecer y consolidarse", según ha destacado la consejera delegada de Enisa, Carolina Rodríguez.

El ritmo de las certificaciones gestionadas por Enisa no ha dejado de aumentar, al igual que las solicitudes de financiación, que este año han experimentado un "notable" ascenso, gracias a la eliminación de la estacionalidad de sus fondos.

"En julio de 2024 anunciamos, junto a la Fundación Cotec, las primeras 1.000 certificadas. Ahora duplicamos la cifra, con una media semanal de aprobaciones elevada", ha añadido Rodríguez.

Madrid encabeza el ranking provincial con 509 empresas certificadas, seguida de Barcelona con 466, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Zamora, con una sola certificada, y Teruel, con dos.