Ericsson reduce un 43% el beneficio del primer semestre, hasta 446 millones, por costes de reestructuración

Archivo - Ericsson y Telstra han conseguido batir el record Guinness en transmisión óptica no regenerada de baja latencia y alta capacidad entre Melbourne, Sydney y Perth, con una distancia de ida y vueltade 10.358 km - ERICSSON - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.933 millones de coronas suecas (446 millones de euros) en los seis primeros meses de 2026, lo que representa una caída del 43,4% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del año pasado, según ha informado la multinacional.

El resultado de Ericsson hasta junio refleja el impacto negativo extraordinario de 4.369 millones de coronas (395 millones de euros) por costes de reestructuración, una cifra muy superior a los 937 millones de coronas (85 millones de euros) anotados por la compañía por esta razón en el primer semestre de 2025.

De su lado, las ventas netas de la multinacional escandinava entre enero y junio sumaron 102.022 millones de coronas suecas (9.234 millones de euros), una cifra un 8,2% inferior a la facturación de Ericsson en los seis primeros meses de 2025.

En concreto, el negocio de redes de la compañía sueca ingresó 65.984 millones de coronas (5.972 millones de euros), un 7,6% menos; mientras que el área de servicios en la nube y software recortó un 3% sus ventas en el semestre, hasta 26.566 millones de coronas (2.404 millones de euros); y los ingresos del negocio de empresas disminuyeron un 25%, hasta 8.658 millones de coronas (784 millones de euros).

En cuanto a las regiones en las que opera la compañía sueca, las ventas netas de Ericsson en América disminuyeron un 12%, hasta 35.898 millones de coronas (3.249 millones de euros); mientras que en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) sumaron 30.559 millones de coronas (2.766 millones de euros), en línea con el dato del año pasado. De su lado, las ventas en Sur de Asia, Oceanía e India disminuyeron un 3%, hasta 12.352 millones de coronas (1.118 millones de euros); y en Noreste de Asia alcanzaron los 6.856 millones de coronas (621 millones de euros), un 2% menos.

En el segundo trimestre de 2026, la multinacional escandinava logró un beneficio neto atribuido de 4.046 millones de coronas (366 millones de euros), un 11,4% por debajo del resultado correspondiente al mismo intervalo de 2025, mientras que las ventas netas disminuyeron un 6,1%, hasta 52.691 millones de coronas (4.769 millones de euros).

"En el segundo trimestre, tomamos medidas para mitigar la inflación de los costes de los componentes", ha explicado Börje Ekholm, presidente y consejero delegado de Ericsson. "A medida que el impacto se acentúe en los próximos trimestres, seguiremos implementando medidas internas y ajustes de precios para compensar el efecto", ha añadido.

Asimismo, el ejecutivo ha advertido de que Ericsson prevé "cierta presión" sobre el margen bruto ajustado del negocio de redes en el tercer trimestre debido al mayor volumen de proyectos de despliegue de red.

Las acciones de Ericsson llegaban a caer este martes hasta un 10,3% en la Bolsa de Estocolmo tras la presentación de resultados de la compañía, aunque a punto de cumplirse la primera hora de negociación la caída se moderaba a alrededor del 7%.