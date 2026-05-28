Eroski aprueba volver a repartir retornos a sus socios trabajadores y reforzar las reservas de la cooperativa

Archivo - Establecimiento de Eroski - EROSKI - Archivo

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Ordinaria anual de delegados de Eroski ha aprobado este jueves volver a repartir retornos entre sus personas socias trabajadoras, recuperando uno de los elementos "más representativos" de su modelo cooperativo y culminando una etapa marcada por el "esfuerzo compartido, la transformación de la organización y el fortalecimiento progresivo de su situación económica y financiera", según ha informado la cooperativa.

De esta forma, la Asamblea ha acordado la distribución de los excedentes conforme al modelo cooperativo de Eroski: un 10% al Fondo de Contribución para la Educación y Promoción Cooperativa y otros Fines de Interés Público (COFIP), destinado a iniciativas de formación, desarrollo cooperativo y compromiso con la sociedad; un 50% a reservas y un 40% a retornos para las personas socias trabajadoras.

El grupo de distribución ha celebrado este jueves su Asamblea General Ordinaria anual de delegados en Barakaldo (Bizkaia), en la que han participado 500 personas socias representantes de sus colectivos de Socias Trabajadoras y Socias Consumidoras, el máximo órgano de decisión de la cooperativa.

La cita se ha desarrollado bajo el lema "Construyendo nuestro futuro", que resume el "espíritu con el que la organización reconoce el esfuerzo colectivo realizado durante los últimos años y afronta una nueva etapa desde unas bases sólidas y un proyecto cooperativo reforzado", ha explicado.

Durante la Asamblea se han aprobado las cuentas anuales individuales de la cooperativa y las consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2025, junto con el informe de gestión del ejercicio.

La Asamblea ha puesto también en valor la consolidación de la situación financiera del grupo tras culminar "con éxito" el proceso de refinanciación aprobado el pasado ejercicio, un hito que ha permitido reforzar la estabilidad de la cooperativa y cerrar una etapa de transformación marcada por el "esfuerzo colectivo y la participación de las personas socias".

En su intervención durante la Asamblea, Rosa Carabel, CEO de Grupo Eroski, ha destacado que "la evolución de los últimos años refleja la capacidad de una organización cooperativa para afrontar escenarios complejos desde la participación, el compromiso y la responsabilidad compartida".

"Hoy contamos con un proyecto más sólido, preparado para seguir creciendo y construyendo futuro desde nuestra identidad cooperativa y el compromiso de las personas que formamos parte de Eroski", ha añadido.

Carabel ha querido subrayar además el significado colectivo del momento que vive la organización señalando que "recuperar los retornos supone reconocer el esfuerzo, la implicación y la confianza de todas las personas que han hecho posible esta transformación".

"Cerramos un ciclo estratégico y afrontamos el siguiente sobre bases sólidas y con la ambición de seguir fortaleciendo nuestro proyecto cooperativo", ha celebrado.

La Asamblea General culmina un amplio proceso participativo previo del colectivo de personas Socias Trabajadoras y Consumidoras de Eroski, desarrollado a través de las 42 juntas preparatorias celebradas en las últimas semanas.

NUEVA ETAPA EN EL CONSEJO RECTOR

El día de la Asamblea General culmina el proceso de relevo en la presidencia del Consejo Rector de Eroski tras 16 años de Leire Mugerza en el órgano de gobierno de la cooperativa.

Durante su intervención, Mugerza ha puesto en valor la vigencia del modelo cooperativo y el papel de las personas en la trayectoria de Eroski destacando que la trayectoria de la cooperativa y las decisiones adoptadas en esta Asamblea "demuestran que el modelo cooperativo no solo sigue vigente, sino que responde a las necesidades del presente y del futuro, generando sociedades más igualitarias y redistribuyendo el valor entre las personas socias trabajadoras, las socias consumidoras y el entorno".

Asimismo, ha querido reconocer la contribución de todas las personas que forman parte del proyecto cooperativo. "Nada de esto hubiera sido posible sin las personas que dan vida a Eroski. Ellas han hecho posible que la cooperativa siga siendo lo que es hoy, un proyecto comprometido, solidario y con futuro", ha remarcado.

Se marca así el inicio de una nueva etapa institucional para la cooperativa, con Maite Legarra al frente de la presidencia del órgano de gobierno, quien ha señalado que asume el cargo con "ilusión y orgullo".

"Eroski es un proyecto cooperativo donde las personas, tanto las consumidoras como las trabajadoras, están en el centro. Arraigados allí donde estamos presentes, trabajamos para ofrecer un futuro. Vengo con la convicción de seguir fortaleciendo ese compromiso", ha aseverado.