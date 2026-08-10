Escarrer (Meliá) califica de "descorazonador" que se pongan "trabas" al turismo italiano por disputas políticas

Archivo - El presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha calificado este domingo de "descorazonador" que se establezcan "trabas" a los viajeros procedentes de Italia debido a "fricciones políticas o ideológicas menores", advirtiendo del impacto de estas medidas en plena temporada alta para el sector.

En una publicación en redes sociales, el ejecutivo de la cadena hotelera se ha referido a los controles fronterizos fijados por el Gobierno español en las conexiones aéreas y marítimas con pasaje italiano, dictados en respuesta a los aplicados previamente por las autoridades transalpinas tras la crisis migratoria de Ceuta.

"Sin entrar en consideraciones políticas que no me corresponden, como sector turístico que trabaja cada día para hacer promoción y atraer a los mejores mercados a los mejores destinos de nuestro país, nos parece descorazonador que por fricciones políticas o ideológicas menores con un país hermano, amigo y socio en la UE como es Italia, se comience a poner trabas a los viajeros", ha manifestado Escarrer.

El directivo ha recordado que Italia se sitúa como el cuarto mercado emisor más relevante para el turismo español, con un flujo anual que supera los 5,4 millones de visitantes, según datos de Turespaña y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y junio de 2026, España contabilizó 2,82 millones de llegadas de turistas italianos, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha apuntado el máximo responsable de Meliá, Cataluña, Andalucía y las Islas Baleares figurarán como las comunidades autónomas "más perjudicadas" por este escenario.

Asimismo, Escarrer ha recalcado el peso estratégico de esta actividad económica para el conjunto del Estado, recordando que la industria turística contribuye de forma directa con casi el 14% al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.