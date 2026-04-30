España apuesta por el turismo de alto valor para compensar el freno del consumo este verano, según Turespaña

Archivo - Turistas pasean por el centro de la ciudad, a 26 de marzo de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

España encara la temporada estival de 2026 con una demanda internacional sólida, aunque marcada por un crecimiento más moderado y un cambio estructural hacia el valor económico sobre el volumen de llegadas.

Según los informes de tendencias publicados por Turespaña, el sector opera en un contexto condicionado por la incertidumbre geopolítica, la evolución de los costes energéticos y un encarecimiento generalizado de los viajes que ha incrementado la sensibilidad al precio en los mercados tradicionales.

Los principales emisores europeos, como Reino Unido, Alemania y Francia, muestran un patrón de demanda estable pero bajo una mayor cautela en el gasto.

Este comportamiento se traduce en una planificación más anticipada de las vacaciones y una tendencia hacia estancias más breves o destinos que garanticen una alta percepción de seguridad.

Pese a la pujanza de competidores mediterráneos, España mantiene su ventaja competitiva gracias a una conectividad aérea en máximos históricos y una oferta diversificada que logra retener al viajero continental.

El motor de la rentabilidad para esta campaña se desplaza hacia los mercados de largo radio y perfiles estratégicos de alta capacidad adquisitiva.

Estados Unidos se consolida como el principal mercado emisor en términos de gasto y resiliencia, apoyado en una conectividad reforzada y un interés creciente por experiencias culturales y gastronómicas.

A este dinamismo se suman países como Suiza, con niveles récord de gasto medio, además de Canadá, Brasil y la recuperación progresiva de los flujos procedentes de China y Japón, mercados clave para reducir la estacionalidad del modelo turístico.

Los indicadores de Turespaña confirman una tendencia de fondo hacia la sostenibilidad económica del sector, donde el crecimiento ya no se mide exclusivamente por el número de visitantes, sino por la calidad y el impacto financiero de los mismos.

La capacidad de atraer a viajeros de mercados emergentes y de alto poder adquisitivo está permitiendo diversificar la demanda tanto geográfica como temáticamente, asegurando la competitividad del destino España en un entorno global complejo, según Turespaña.