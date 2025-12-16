España confirma la muerte por peste porcina africana de 10 nuevos jabalíes dentro del radio del primer foco

La dueña del santuario cuida de los cerdos, a 9 de diciembre de 2025, en Rubí, Barcelona, Catalunya (España). La dueña de un 'santuario' de animales en Rubí (Barcelona) ha recibido la visita de los Agents Rurals de la Generalitat que vigilan para evitar q - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en otros 10 jabalíes, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 26 animales silvestres, según ha informado este martes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Además, se han analizado otros 208 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultado negativos.

El departamento que lidera Luis Planas ha subrayado que estos hallazgos son resultado del "intenso" trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), el cuerpo de Mossos d'Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, que incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia del acceso no autorizado a la zona infectada y la desinfección vehículos y personas.

Las administraciones central y autonómica han recordado mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.