España firmará este jueves dos memorandos de cooperación con Marruecos, uno agrícola y otro pesquero

Archivo - La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitan el Salón Gourmets, en Ifema Madrid, - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado la firma este jueves de dos memorandos de cooperación con Marruecos, uno agrícola y otro pesquero, centrados en la innovación, la gestión del agua, el apoyo al medio rural y la lucha contra la pesca ilegal.

En concreto, Planas ha realizado este anuncio durante la inauguración del encuentro empresarial España-Marruecos, celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y enmarcado en la XIII Reunión de Alto Nivel entre los dos países.

El titular del ramo ha subrayado la "excelente relación estratégica" que une a España y Marruecos, que ha permitido consolidar los lazos de vecindad y cooperación entre ambos países, claves para afrontar los retos del sector agrícola y pesquero.

De esta forma, Planas ha destacado el papel de España dentro de la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos, basada en marcos consensuados, normas claras y respeto mutuo. "El fortalecimiento de estos vínculos contribuye a reforzar la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y la estabilidad regional", ha indicado.

Durante el acto, el titular de Agricultura ha puesto en valor el acuerdo euromediterráneo de asociación, que constituye el marco jurídico central de la relación entre los dos Estados y que ha permitido consolidar el diálogo político y la apertura comercial.

En su intervención, ha destacado el fuerte crecimiento del comercio con Marruecos, ya que las exportaciones agroalimentarias españolas se han duplicado desde 2020, hasta alcanzar los 1.223 millones de euros, en una balanza que todavía es favorable al país vecino. "Este crecimiento no sería posible sin el esfuerzo del tejido empresarial y los avances en materia sanitaria y fitosanitaria", ha precisado.

Por último, Planas ha recordado también que ambos países comparten desafíos como la escasez de agua y la necesidad de impulsar una producción más sostenible. "La adaptación al cambio climático y la resistencia de explotaciones y caladeros son retos comunes que debemos afrontar con innovación y transferencia de conocimiento", ha concluido.