España marca récord histórico en agosto tras recibir 12,3 millones de turistas que gastaron 17.838 millones

Un grupo de turistas ante la Catedral de Jaén. - UJA

Baleares fue el destino preferido de las llegadas y del desembolso económico, con Andalucía registrando los mayores incrementos

El gasto medio diario de los visitantes se situó en 202 euros, con un crecimiento interanual del 1,9%

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

España recibió en agosto la cifra récord de 12,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al mismo mes de 2025, según las encuestas de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este flujo de visitantes generó un impacto económico de 17.838 millones de euros en el octavo mes del año, lo que representa un crecimiento interanual del 9,2%.

El gasto medio por turista se situó en 1.455 euros, en niveles similares a los de un año antes, mientras que el desembolso medio diario por persona aumentó un 1,9%, hasta los 202 euros.

Con estos resultados, en el conjunto de los ocho primeros meses de 2026, España rozó los 70,4 millones de visitantes extranjeros (70.362.493), un 5,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el gasto acumulado en los ocho primeros meses alcanzó los 99.892 millones de euros, con un repunte del 8%.

REINO UNIDO, LÍDER ABSOLUTO EN LLEGADAS Y GASTO

Reino Unido se consolidó como el principal mercado emisor para el turismo español tanto en volumen de visitantes como en aportación económica.

En agosto, llegaron 2,41 millones de turistas británicos (+9,3%), que realizaron un desembolso de 3.366 millones de euros (+7,6%), representando el 18,9% del gasto total.

En el acumulado hasta agosto, Reino Unido aportó 13,92 millones de viajeros (+5,4%) y el 17,3% del gasto total.

Francia figuró como el segundo país en volumen de llegadas en agosto, con casi 2,06 millones de turistas (+2,1%) y un gasto de 2,240 millones de euros (+2,1%), mientras que Alemania aportó 1,36 millones de visitantes (+4,5%) e ingresó 1,974 millones de euros (+8,2%).

Entre los mercados con mayor ritmo de crecimiento durante el mes de agosto destacó Estados Unidos, con un incremento del 31,9% en el número de turistas (481.911), y Suiza, con un avance del 29,3% (249.032).

BALEARES Y CATALUÑA LIDERAN; ANDALUCÍA REGISTRA EL MAYOR IMPULSO

Por comunidades autónomas de destino principal, Islas Baleares captó la mayor parte de los turistas extranjeros en agosto, con el 21,2% del total (2,60 millones, un 2,6% más), y concentró el 22,8% del gasto global (4.065 millones de euros, un 4,2% más).

Le siguió Cataluña, que recibió a 2,38 millones de visitantes en agosto (+9,1%) y generó 3.332 millones de euros en gasto (+7,2%).

En el acumulado de los ocho primeros meses, Cataluña se situó como el primer destino nacional en llegadas (14,32 millones, un +3,9%) y desembolso (18,9% del total).

Andalucía experimentó el mayor crecimiento entre las grandes potencias turísticas: sus llegadas aumentaron un 21,3% en agosto hasta superar los 2,06 millones de personas, mientras que el gasto total de los turistas en esta región se disparó un 18,8%, hasta los 2,797 millones de euros.

Por su parte, la Comunidad de Madrid registró una subida del 13,2% en entradas de turistas (776.867) y un aumento del 12,9% en gasto (1.378 millones), anotando además el gasto medio diario más elevado del país, con 334 euros (+9,9% respecto al año anterior).

CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA DE ALQUILER Y VIAJES SIN PAQUETE

Atendiendo al tipo de alojamiento, el mercado hotelero continuó siendo la opción mayoritaria, al albergar a 8,04 millones de turistas en agosto (+6,6%) y captar el 63,4% del gasto total (11.316 millones de euros, un 7,4% más).

No obstante, la vivienda turística en alquiler registró un avance notable con un crecimiento del 13,7% en llegadas, hasta los 1,57 millones de viajeros.

El alojamiento no de mercado subió un 16,3%, impulsado por un alza del 15,6% en viviendas en propiedad.

En relación a la forma de organización, el 75% de los turistas que visitaron España en agosto viajaron sin paquete turístico (9,18 millones, un 9,3% más), realizando un gasto de 13.152 millones de euros (+8,0%).

Por su parte, la contratación de paquetes turísticos creció un 8,8% en volumen de viajeros (3,07 millones) y elevó un 12,5% su facturación, alcanzando los 4.686 millones de euros.

Finalmente, la estancia mayoritaria se situó entre cuatro y siete noches, tramo que eligieron más de 5,8 millones de viajeros (+10,1%).

El motivo principal del viaje para el 91,4% del gasto total registrado en agosto fue el ocio y las vacaciones, generando un volumen de negocio de 16.307 millones de euros (+8,4%).