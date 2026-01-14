España, entre los países con mejores prácticas en los controles del aceite de oliva, según auditores de UE

Archivo - Aceitunas en una rama de un olivo durante el comienzo de la temporada del aceite en la comarca de Quiroga, a 11 de octubre de 2023, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

España figura entre los Estados miembro con mejores prácticas en los controles del aceite de oliva, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés), que advierte, no obstante, de los plazos demasiado largos en sus procedimientos de sanción.

Durante la presentación del informe, los auditores han destacado que las autoridades españolas analizan todos los parámetros exigidos por la normativa en los controles de conformidad, una práctica que no se aplica de forma sistemática en el resto de países examinados.

Asimismo, subrayan que España, principal productor de aceite de oliva del continente, realiza controles en todas las fases de la cadena de suministro, desde la industria y el comercio minorista hasta las importaciones, exportaciones y ventas en línea, incluyendo aceites de oliva de distintos orígenes.

No obstante, el Tribunal ha especificado en una rueda de prensa que también ha identificado "debilidades" en el caso español, especialmente en relación con la duración de los procedimientos sancionadores, que pueden prolongarse durante varios años, lo que retrasa la retirada de productos no conformes del mercado y reduce el efecto disuasorio de las sanciones.

APLICACIÓN DESIGUAL DEL MARCO LEGAL

Además, el informe advierte de deficiencias en la aplicación de las normas a escala comunitaria y subraya la necesidad de reforzar la trazabilidad y la eficacia de las sanciones, pese a que la Unión Europea dispone de un marco normativo exhaustivo para garantizar que el aceite de oliva sea "auténtico, seguro y trazable".

Los auditores constatan que algunos países no realizan el número mínimo de controles exigidos, no analizan todos los parámetros obligatorios o excluyen partes del mercado de sus comprobaciones sin una justificación basada en el riesgo.

CONTAMINANTES E IMPORTACIONES

Por otro lado, el Tribunal ha constatado que los controles de residuos de plaguicidas en el aceite de oliva producido en la UE funcionan correctamente y rara vez detectan incumplimientos. Sin embargo, los sistemas de control de otros contaminantes están menos desarrollados y los análisis de riesgos no siempre se documentan.

Además, aunque la UE importa alrededor del 9% del aceite de oliva que consume, el informe advierte de que el procedente de países no comunitarios no se controla de forma sistemática, ni para plaguicidas ni para otros contaminantes, algo que, según los auditores, "supone un riesgo potencial para el sistema de control".

Otro de los problemas detectados es la trazabilidad del origen del producto, especialmente cuando se trata de aceites de origen mixto o que cruzan fronteras dentro de la UE. Aunque países como España e Italia incluyen el origen en los controles en todas las fases de la cadena, los auditores constataron que no siempre es posible seguir el rastro completo.

Ante estas deficiencias, el Tribunal recomienda a la Comisión Europea reforzar la supervisión de los sistemas nacionales de control, aclarar las normas sobre la mezcla de aceites, mejorar las orientaciones sobre los controles de contaminantes y reforzar la trazabilidad.

"La UE cuenta con un marco sólido para garantizar la calidad y la seguridad del aceite de oliva, pero aún hay margen de mejora en su aplicación", señalan, al mismo tiempo que subrayan que avanzar en estas medidas es clave para mantener la confianza de los consumidores y proteger la reputación del sector.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN

En respuesta al informe, el Ejecutivo comunitario ha admitido que la investigación de los auditores identifica "áreas de mejora" en la aplicación de la normativa por parte de los Estados miembro, aunque cree que el marco de la UE para el aceite de oliva es "completo" y garantiza un alto nivel de calidad, seguridad y autenticidad para los consumidores.

La Comisión Europea recuerda que la ejecución de estas normas corresponde a las autoridades nacionales, a través de sistemas de control basados en el riesgo, y admite que el análisis del Tribunal de Cuentas le proporciona información adicional sobre el funcionamiento de estos mecanismos y sobre los ámbitos en los que será necesario reforzar la supervisión.

A la luz de estas conclusiones, se compromete a reforzar su seguimiento de los sistemas nacionales, solicitando datos más detallados sobre las inspecciones realizados y las sanciones aplicadas, así como a actualizar las orientaciones dirigidas a los Estados miembro, especialmente en materia de contaminantes y trazabilidad.

Asimismo, recuerda que el aceite de oliva procedente de terceros países debe ser tenido en cuenta de forma expresa en los controles y cumplir los mismos requisitos que el producido dentro de la Unión Europea.