España, primer país europeo en superficie de producción ecológica, con casi tres millones de hectáreas

Uvas en una viña durante la vendimia - Carlos Castro - Europa Press

Primer productor mundial de aceitunas y uvas ecológicas, y el tercero de cítricos

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

España se consolida como primer productor de la Unión Europea (UE) en superficie de producción ecológica, con casi tres millones de hectáreas, y sexto del mundo, según se desprende del informe de estadísticas de producción ecológica correspondiente a 2024, publicado en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, al cierre de 2024, la superficie agraria útil destinada a la producción ecológica alcanzó las 2.944.941 hectáreas. Aunque se trata de 46.940 hectáreas menos que el año anterior, su peso sobre la superficie agraria útil total cultivada en España ha aumentado en 2,33 puntos y se sitúa ya en el 12,31%, debido al mayor descenso de ésta.

Agricultura ha precisado que los datos, recopilados por las comunidades autónomas, son aun provisionales hasta la validación por la agencia europea Eurostat. La reducción de 46.940 hectáreas en la superficie ecológica se localiza mayoritariamente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Dentro de la producción vegetal ecológica, destaca el aumento de hectáreas dedicadas tubérculos y raíces, que crece un 7,3%, plantas cosechadas en verde para alimentación animal (+ 2,9%), hortalizas frescas y fresas (+1,2%).

A nivel internacional, los estudios subrayan que España es el mayor productor del mundo de aceitunas y uvas ecológicas, y el tercer productor mundial de cítricos ecológicos.

LAS ACTIVIDADES GANADERAS ECOLÓGICAS CRECEN UN 0,5%

Por otro lado, las actividades ganaderas ecológicas han aumentado un 0,5% en 2024 con respecto al año anterior, y se situaron en 11.164, destacando los aumentos en équidos (+17,5%), caprino para carne (+8,7%) y ovino (+3,3%).

El informe señala también que el número de cabezas de ganado se ha incrementado en un 3,9% con respecto al año anterior, una subida liderada por caprino, que se eleva un 7,6% y el equino, con un 6,3%.

LA ACUICULTURA ECOLÓGICA CAE UN 26,28%

Por otro lado, la acuicultura ecológica descendió en 2024 un 26,28% hasta las 3.175 toneladas, impulsada por la disminución de la producción de esturiones, que se hunde un 66,7%, y los mejillones, con un desplome del 28,3%). Sin embargo, la producción de ostras se incrementó en un 45,4%.

El número de operadores de producción ecológica registrado en 2024 se situó en los 62.621, el 2,8% menos que el año anterior. También descendió un 2,6% el número total de actividades, 66.687 en total.

En cuanto a las actividades industriales ecológicas registradas, también hubo un descenso de un 3,4%, hasta los 11.498, tanto las relacionadas con producción vegetal como animal.