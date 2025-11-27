España recibirá un 4% más de turistas en invierno y los precios hoteleros suben un 9% en 2026, según Amadeus

Archivo - Maletas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

España recibirá un 4% más de llegadas de turistas internacionales durante este invierno frente al mismo periodo de un año antes, mientras que la tarifa media diaria (ADR) de habitaciones de hoteles ya reservadas en 2026% crece un 9%, según datos de Amadeus Travel Intelligence.

Por destinos nacionales y volumen de turistas, entre este noviembre y febrero de 2026, Barcelona será la ciudad que reciba más visitantes, con un aumento del 9% interanual, seguido de Tenerife (-1%), Málaga (+3%), Madrid (+12%) y Las Palmas (misma cifra que un año antes).

En cuanto a salidas al extranjero, Amadeus prevé que los viajes turísticos de los españoles aumenten un 8% interanual, principalmente, por volumen de viajeros, a Reino Unido (+3%), Francia (+13%) e Italia (+3%). Le siguen Marruecos, con un 7% más de turistas nacionales, y Alemania, que registrará un 5% menos de visitas desde España.

Para la compañía, estas cifras confirman una tendencia positiva para el turismo en España el próximo año, impulsada por factores que incluyen la recuperación de la demanda, el aumento de la conectividad aérea y una mayor disposición a pagar por experiencias de calidad.

A nivel europeo, el continente registrará un 6% más de turistas durante la temporada de invierno, mientras que la subida de los destinos del sur será aún mayor, del 7%.

Además, los principales países de origen con previsión de vuelos a cualquier destino de Europa serán Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos y Francia.

LAS TARIFAS HOTELERAS SUBEN UN 9%

Por otro lado, Amadeus Travel Intelligence señala que España registra, actualmente, un 7% más de habitaciones reservadas para 2026 frente a 2025, con picos de reservas de grupos a principios de año y en octubre.

En el caso de tarifa media diaria (ADR) de cualquier habitación reservada en 2026 --excluyendo los bloques de grupos que no se han recogido--, los datos apunta a que es un 9% más alta que en el mismo periodo del año pasado.