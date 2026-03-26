España y Senegal firman un memorando para reforzar su cooperación pesquera y luchar con la pesca ilegal

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

España y Senegal han firmado este jueves un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) en materia de pesca marítima y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entre ambos países.

En concreto, este acuerdo ha sido suscrito por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Extranjero de Senegal, Cheikh Niang.

Este memorando es uno de los cinco acuerdos de colaboración firmados hoy entre los Gobiernos de España y Senegal, en el marco de la visita a Madrid del presidente del país africano, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Según ha informado el Ministerio, la relación pesquera entre ambos países es "histórica, con sólidos vínculos económicos, empresariales y humanos, y se sustenta en la relevancia de Senegal en África occidental".

Además, el memorando establece un marco flexible y orientado a resultados concretos que permitirá profundizar en áreas de interés clave para el desarrollo del sector pesquero de los dos países.

Planas ha destacado que la firma del acuerdo "permitirá reforzar la colaboración existente y avanzar hacia una agenda moderna basada en la sostenibilidad, la formación, la investigación y la buena gobernanza".

En concreto, el memorando sitúa la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada como uno de los ejes prioritarios de colaboración para mejorar la trazabilidad, el control y la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

A este respecto, España aportará su experiencia técnica e institucional, aspecto que tiene un gran valor clave para los dos países por contribuir al fortalecimiento institucional, a la mejora de la trazabilidad y el control y a la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Esta colaboración cobra especial relevancia además en el actual contexto de diálogo entre Senegal y la Unión Europea.

Además, el acuerdo se centra en la cooperación en áreas como la investigación científica, la formación o la promoción de la dimensión de género entre los dos países.