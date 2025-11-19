España y Uzbekistán sellan un acuerdo para impulsar la innovación y sostenibilidad en la agricultura

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homólogo de Uzbekistán, Ibrokhim Abdurakhmonov - MAPA

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

España y Uzbekistán han sellado este miércoles un acuerdo para impulsar la innovación y sostenibilidad en la agricultura y reforzar la cooperación agrícola bilateral.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la firma de este Memorando de Entendimiento (MOU) con Uzbekistán supone un hito para reforzar la cooperación agrícola entre ambos países.

"El acuerdo refleja la voluntad de ambos países de fomentar la innovación, compartir conocimiento y mejorar la capacidad de adaptación de los cultivos frente al cambio climático", ha asegurado Planas, tras firmar con su homólogo de Uzbekistán, Ibrokhim Abdurakhmonov este acuerdo.

El memorando establece la colaboración en ámbitos clave como la investigación y desarrollo tecnológico, la agricultura de precisión, el control de plagas y enfermedades, y la gestión eficiente del agua. Además, prevé el intercambio de experiencias y buenas prácticas técnicas entre instituciones y equipos especializados, con el objetivo de fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector en España y Uzbekistán.

Planas ha subrayado que este acuerdo "es un punto de partida para una cooperación duradera que beneficiará directamente a agricultores, ganaderos y toda la cadena agroalimentaria". "El refuerzo del comercio bilateral y la transferencia de conocimiento permitirán a ambos países enfrentar juntos retos globales, desde el cambio climático hasta la volatilidad de los mercados", ha destacado.