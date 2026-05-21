Los españoles gastaron un 5,6% más en productos de gran consumo en el primer trimestre

Archivo - Mujer comprando en un supermercado - LUIS ALVAREZ/NIQ - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sector del gran consumo continúa con la senda de crecimiento registrada en los últimos años tras cerrar el primer trimestre del año con un alza de las ventas del 5,6% frente al mismo periodo del año anterior, favorecidas por la demanda que se elevó un 2,3%, mientras que el precio promedio alcanzó una subida del 3,2%, según los datos del 'Observatorio del Gran Consumo', publicado por NIQ.

En concreto, el dinamismo de este primer trimestre se explica por la continuación en la tendencia adoptada por los consumidores de comprar con más frecuencia, en concreto un 10,1% más de actos de compra respecto a cierre de marzo del año pasado, aunque con menos unidades en la cesta, que ve como descienden en un 6,8%.

Mientras que el inicio de la tensión geopolítica el pasado 28 de febrero, que ha provocado una subida en el IPC, pero que aún no se ha reflejado su impacto en los precios de las categorías de gran consumo en España.

No obstante, el informe señala que se ha observado un pico de abastecimiento tras el comienzo del conflicto armado durante la semana 10 del año, con un crecimiento próximo al 8% y más destacado en categorías de alimentos, como conservas de pescado, arroz, pastas, aceites, o de droguería como detergentes, suavizantes, limpiadores del hogar o útiles de limpieza, pero esa inquietud se disipó en las semanas siguientes con una vuelta a la normalidad en las compras.

De esta forma, los frescos se mantienen al frente del incremento de las ventas en valor (+7%) frente a los envasados (5%), aunque en lo que respecta al volumen son estos últimos los que experimentan un dinamismo ligeramente mayor con incrementos del 2,4% y 2%, respectivamente.

Entre las categorías de frescos más destacadas del lado de la demanda encontramos a la carne, que incrementa su volumen en 5,1%, las frutas en un 2,5% o las verduras en 1,4%, mientras que en el lado contrario se sitúa el pescado, que vuelve a encontrase en negativo, con un descenso en la demanda del 5,9%, explicado en parte por la subida de precio en un 8,8%, un factor que, sin embargo, no se replica en el caso de los huevos ya que, a pesar de una subida disparada del 30,2%, ve como eleva su volumen de compra en un 4,3%.

Dentro de los envasados, los sectores relacionados con el cuidado y la salud lideran el crecimiento de este trimestre, y así el gasto total en perfumería e higiene subió un 6%, mientras que bebidas no alcohólicas lo hizo en un 5,7% y alimentación en un 5,3%, entre los que destacan los productos dietéticos como categoría líder, con un 17,6% más de gasto que hace un año.

En cuanto a las bebidas, hay que mencionar que este apartado sigue con una evolución divergente entre los dos grandes canales y aunque el total del volumen se eleva un 1,4%, en la hostelería independiente esta variación anota en negativo con un 0,4% menos, apunta sin variación (0,0%) en la hostelería organizada, mientras que en los establecimientos de alimentación la demanda sube un 1,8%.

Por lo que respecta a los canales de distribución, el supermercado pequeño de menos de 300 metros se revela como el más dinámico de los establecimientos, con un crecimiento de las ventas en valor del 9,8% y del 8,4% en volumen, por el contrario, el hipermercado es el que menos progresa, registrando un 0,9% más en el gasto, pero perdiendo volumen en un 1,1%, mientras que el 'e-commerce' sigue creciendo con un alza del 15,2% en valor y del 12,8% en volumen, respecto a un año antes.