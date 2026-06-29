Los españoles realizaron 33,2 millones de viajes hasta marzo, un 4,4% menos, aunque gastaron un 2,5% más

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los españoles realizaron 33,2 millones de viajes en el primer trimestre del año, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2025 y su menor cifra para un primer trimestre desde el año 2022, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese al retroceso de los viajes realizados entre enero y marzo, el gasto efectuado aumentó un 2,5% interanual, hasta los 11.454 millones de euros, cifra récord para un primer trimestre.

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 5,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 3,7%.

El 42,9% de los viajes efectuados en el primer trimestre fue por ocio y vacaciones, mientras que el 38,3% tuvo por objetivo visitar a familiares y amigos.

Según Estadística, los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 6% en el primer trimestre en comparación con el mismo trimestre de 2025, mientras que las visitas a familiares o amigos bajaron un 7,9%.

Por contra, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales aumentaron un 5,2% y los realizados por otros motivos se incrementaron un 12,5%.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos descendieron un 10,3%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles subió un 9,2%.

DESTINOS PRINCIPALES

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el primer trimestre fueron Andalucía (16,6% del total), Cataluña (11,2%) y Castilla y León (9,2%).

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Cataluña supusieron el 16,5% del total, por detrás se situaron Comunidad de Madrid (16,5%) y Andalucía (15,8%).

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en Castilla y León (927 viajes por cada 1.000 habitantes), Aragón (814) y País Vasco (791).

GASTO EN LOS VIAJES

El gasto total de los viajes del primer trimestre fue de 11.453,7 millones de euros, con un aumento del 2,5% respecto al mismo periodo de 2025. En los viajes con destino nacional el gasto total subió un 1,8% y en los realizados al extranjero aumentó hasta un 3,5%.

En cuanto al gasto medio diario, fue de 95 euros (76 euros en los viajes con destino interno y 142 en los realizados al extranjero). Por tipo de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en bares y restaurantes, con el 25,7% del total y un descenso anual del 1,7%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 35,1% del total y un incremento del 1,3%.

GASTO POR DESTINO Y ORIGEN

Por destino principal, los gastos medios diarios más elevados se registraron en los viajes a Canarias (115 euros), Comunidad de Madrid (109) y Cataluña (86). Y los más bajos en los realizados a Castilla-La Mancha (53 euros), Castilla y León (59) y Extremadura (60).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Cataluña (110 euros), Illes Balears (106) y Principado de Asturias (102). Y los menores en Extremadura y Castilla y León (ambos 76 euros) y Andalucía (80).

MARZO REGISTRÓ LOS MEJORES RESULTADOS

En cuanto a los datos mensuales, el mes de marzo fue el que registró este trimestre el mayor número de viajes (11,8 millones), mientras que la duración media más prolongada se registró en enero (4,7 pernoctaciones por viaje). Fue la población de 15 o más años la que realizó 37,4 millones de excursiones en el primer trimestre, con un descenso anual del 9,1%. El 95,5% de ellas fueron por motivos personales.