Los españoles reservan sus viajes en autocaravana con cuatro meses de antelación y once días de duración

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros españoles han ajustado sus hábitos de planificación para sus rutas por carretera en 2026, estableciendo una media de 15 semanas de antelación para realizar sus reservas de autocaravanas y campers.

Según los datos proporcionados por la plataforma CamperDays, esta cifra supone un ligero descenso frente a las 17 semanas registradas durante el ejercicio anterior, una tendencia que los expertos vinculan a una planificación algo más contenida debido al actual contexto internacional de incertidumbre.

En paralelo a este cambio en los tiempos de espera, se observa una preferencia masiva por los destinos de proximidad dentro del continente.

Mientras que en 2025 las reservas para destinos europeos representaban el 53% del total, en lo que va de año esta cifra se ha disparado hasta el 77%.

Esta apuesta por Europa coincide con una duración media de los viajes de once días, lo que consolida un modelo de turismo que prioriza las estancias prolongadas, la movilidad y la flexibilidad para recorrer múltiples puntos de interés en un solo itinerario.

A nivel internacional, el comportamiento de los españoles se sitúa en una posición intermedia dentro del mercado europeo.

Alemania y Países Bajos se mantienen como los países con mayor capacidad de previsión, con viajeros que organizan sus rutas con casi cinco meses de antelación.

En el extremo opuesto se sitúan los turistas del Reino Unido, quienes son los que más postergan la decisión final, cerrando sus reservas con un margen medio de 14 semanas antes de iniciar su viaje.