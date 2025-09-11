El estudio Paramount Skydance prepara una oferta para adquirir Warner Bros

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estudio de Hollywood Paramount Skydance, adquirido en agosto por el cineasta David Ellison, estudia lanzar una oferta para comprar a su rival Warner Bros.

La oferta se dirigiría a la totalidad de la empresa y sería mayoritariamente en efectivo, según adelantó 'The Wall Street Journal' citando a una persona cercana a la posible operación.

Dicha operación de Paramount está respaldada por la familia Ellison. El padre del cineasta es Larry Ellison, cofundador de Oracle y la segunda persona más rica del mundo con una fortuna valorada en 383.000 millones de dólares (326.392 millones de euros) solo por detrás del magnate Elon Musk.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Warner Bros se han disparado un 26,79% hasta los 15,94 dólares por título, mientras que las de Paramount han registrado un alza del 9,30% hasta los 16,49 dólares.

A finales del año pasado, Warner Bros, que opera canales de televisión como CNN y HBO, así como el negocio de streaming HBO Max, adelantó que planeaba una reestructuración de la compañía en dos divisiones, una centrada en el negocio de la televisión por cable y una segunda focalizada en el streaming y los estudios.

Por su parte, Paramount posee estudios de cine y televisión y también propiedades como CBS, MTV y el servicio de streaming Paramount+.