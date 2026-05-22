EthiFinance confirma la calificación 'BBB-' de Squirrel, con perspectiva positiva

Archivo - El presidente y consejero delegado de Squirrel Media, Pablo Pereiro Lage - SQUIRREL MEDIA - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

EthiFinance Ratings ha confirmado la calificación crediticia corporativa de Squirrel en 'BBB-', con perspectiva positiva por segundo año consecutivo, según ha informado este viernes la compañía.

La agencia de calificación ha destacado en su revisión anual de Squirrel la favorable evolución de la compañía en los últimos ejercicios, la mejora progresiva de su posicionamiento competitivo, su adecuada estructura económico-financiera, así como sus niveles de capitalización y su perfil de liquidez, que favorece el acceso a financiación y mercados de deuda.

EthiFinance subraya además la capacidad de Squirrel para mantener niveles de endeudamiento controlados en un contexto de fuerte expansión, adecuada cobertura de intereses y la creciente generación de fondos operativos.

Durante 2025 Squirrel alcanzó unos ingresos consolidados de 244,6 millones de euros (+69,3% interanual) y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 23,7 millones de euros (+19,8%).

"El cumplimiento del plan de negocio, con especial foco en el segmento de Contenidos, será un factor necesario para una potencial revisión al alza de la calificación, en la medida en que permitiría consolidar las cifras proyectadas, reforzar la generación operativa y mejorar los márgenes del grupo", señala EthiFinance.

En este sentido, la agencia considera que una adecuada ejecución del plan estratégico, la materialización de sinergias derivadas de las operaciones de M&A, el crecimiento orgánico sostenido y el mantenimiento de una política financiera conservadora podrían traducirse en una mejora futura del perfil crediticio de la compañía.

Asimismo, EthiFinance valora positivamente la estrategia de financiación adoptada por Squirrel, basada principalmente en operaciones corporativas financiadas mediante ampliaciones de capital y canje de acciones.

EthiFinance Ratings opera como agencia de calificación crediticia registrada y supervisada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) desde octubre de 2012, así como Institución Externa de Evaluación del Crédito (ECAI). Sus calificaciones son reconocidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA).