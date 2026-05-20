La Eurocámara pide crear zonas marítimas prioritarias para la pesca y la acuicultura

Archivo - El inspector del buque Mar de Galicia, Julio, durante un servicio de los Guardacostas de Galicia, a 8 de agosto de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles la creación de zonas marítimas prioritarias para la pesca y la acuicultura dentro de la futura revisión de la directiva europea sobre planificación del espacio marítimo, con el objetivo de proteger al sector frente a la creciente competencia por el uso del mar de actividades como la energía eólica marina o el transporte marítimo.

Con 518 votos a favor, 31 en contra y 102 abstenciones, la Eurocámara ha respaldado una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea de cara a la futura Ley Europea de los Océanos, en las que reclama reconocer formalmente la pesca y la acuicultura como sectores "estratégicos y prioritarios" para la soberanía alimentaria europea y el empleo en las comunidades costeras.

El texto apuesta por crear áreas prioritarias adaptadas a las distintas flotas y cuencas marítimas, incluidas zonas reservadas para la pesca artesanal, y reclama una mayor integración de la acuicultura en la planificación marítima europea mediante una política común específica para el sector y una reducción de las trabas regulatorias para impulsar proyectos sostenibles.

En paralelo, el Parlamento Europeo ha advertido de que la coexistencia entre la pesca y las infraestructuras energéticas marinas sigue siendo limitada, por lo que reclama que antes de autorizar nuevos parques eólicos se evalúe su impacto socioeconómico sobre pescadores y productores acuícolas.

La Eurocámara también insiste en que los profesionales del sector participen de forma activa en las decisiones sobre gestión marítima y en el diseño y evaluación de las áreas marinas protegidas, con el fin de compatibilizar la actividad económica con la protección ambiental.

Además, los eurodiputados han pedido reforzar la coordinación entre Estados miembro mediante estrategias comunes por cuencas marítimas y una mayor cooperación con países costeros vecinos no pertenecientes a la UE.

El informe reclama igualmente integrar medidas de adaptación al cambio climático en la planificación marítima europea para hacer frente a problemas como la erosión costera, el aumento de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos, las especies invasoras o la contaminación.

La Comisión Europea prevé presentar antes de finales de año una futura Ley Europea de los Océanos, concebida como el desarrollo legislativo del Pacto Europeo de los Océanos y vinculada a la revisión de la directiva sobre planificación marítima, en vigor desde 2014.