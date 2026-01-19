El Eurogrupo avala a Boris Vujcic para relevar a De Guindos en el BCE y da la bienvenida a Bulgaria al euro

Archivo - El ministro de Finanzas griego y presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) han celebrado este lunes su primera reunión de 2026 marcada por la entrada de Bulgaria en la zona euro, la definición de las prioridades económicas para el próximo año y el respaldo al croata Boris Vujcic como candidato para sustituir a Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE).

En rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha subrayado el carácter "histórico" de la adopción del euro por parte de Bulgaria el pasado 1 de enero, un paso que eleva a 21 el número de países que utilizan la moneda única y que, según ha señalado, refuerza su uso como pilar de estabilidad y prosperidad del proyecto europeo.

Los ministros han felicitado a las autoridades búlgaras por un proceso de adopción "ejecutado de manera fluida" y por una transición del lev al euro que "está desarrollándose sin problemas", según ha señalado el presidente del Eurogrupo, tras escuchar una actualización de la ministra de Finanzas sobre los primeros días de circulación de la moneda única en el país.

Más allá del hito búlgaro, los dirigentes económicos han abordado la propuesta de la Comisión Europea sobre las recomendaciones para la zona euro en 2026, con el foco puesto en reforzar la competitividad y encontrar nuevos motores de crecimiento interno.

En este marco, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha advertido de que, aunque la economía de la zona euro ha demostrado una notable capacidad de resistencia, "la resiliencia por sí sola no es suficiente a largo plazo", por lo que ha defendido la necesidad de "volver a una senda de crecimiento económico sostenible".

Dombrovskis ha subrayado que el contexto internacional cada vez más adverso obliga a la UE a "buscar motores internos de crecimiento" y a "redoblar los esfuerzos para mejorar la competitividad y desbloquear todo el potencial de crecimiento de Europa", en línea con las recomendaciones económicas de la Comisión para 2026.

Los debates han servido también para constatar el peso creciente del contexto internacional en la agenda económica europea, con referencias a las discusiones en el G7 y a los riesgos derivados de la fragmentación del comercio mundial, la sobrecapacidad industrial y las dependencias estratégicas en ámbitos como la tecnología, la seguridad y las materias primas críticas.

EL CROATA VUJCIC, NOMINADO SUCESOR DE DE GUINDOS EN EL BCE

Como último punto del día, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han alcanzado un consenso para respaldar al croata Boris Vujcic, actual gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, como candidato para sustituir al exministro Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), tras un proceso especialmente abierto en el que han concurrido seis aspirantes.

Tal y como ha señalado Dombrovskis, esta decisión "no es el final del proceso, pero sí un paso importante dentro de este procedimiento", que continuará con la adopción de una recomendación por parte del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y las posteriores consultas al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE, antes de que el Consejo Europeo (líderes) adopte la decisión definitiva.

Si se cumplen los plazos previstos, Vujcic asumirá la vicepresidencia del BCE a partir del próximo 1 de junio, para un mandato de ocho años no renovable, pasando a formar parte del Comité Ejecutivo del banco central, el órgano encargado de la gestión diaria de la política monetaria de la zona euro.