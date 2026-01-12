Eutelsat encarga a Airbus la construcción de 340 satélites más para su constelación de órbita baja terrestre

Producción de los satélites OneWeb - AIRBUS

La compañía francesa Eutelsat ha encargado a Airbus la construcción de 340 satélites más para su constelación de órbita baja terrestre (LEO) denominada OneWeb, según han informado ambas empresas en un comunicado conjunto, aunque no se ha detallado el importe del contrato.

Se prevé que la entrega de los nuevos satélites se producirá a finales de este año y las dos empresas han recordado que Eutelsat ya adquirió otras 100 unidades a Airbus a finales de 2024.

"Estos nuevos satélites garantizarán la continuidad operativa de la constelación OneWeb. Los satélites se fabricarán en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Toulouse, en una línea de producción recién instalada, y se entregarán a partir de finales de 2026. Este es un paso más hacia la soberanía europea", han detallado las dos empresas.

La constelación LEO de Eutelsat ofrece conectividad de alta velocidad y baja latencia a nivel mundial y en la actualidad integra alrededor de 600 satélites.

"La disponibilidad de estos últimos satélites garantizará la continuidad operativa total para los clientes de la constelación, sustituyendo progresivamente a los primeros lotes que llegan al final de su vida útil", han añadido.

Los nuevos satélites también integrarán mejoras tecnológicas, como canalizadores digitales avanzados, que permitirán mejorar las capacidades de procesamiento a bordo, así como una mayor eficiencia y flexibilidad, a lo que se suma que contarán con una arquitectura optimizada para incrementar el rendimiento operativo a largo plazo.

"Con estos últimos satélites, Eutelsat también evaluará oportunidades para nuevos casos de negocio, en particular a través de capacidades de embarque para cargas útiles alojadas", han agregado.

El anuncio del acuerdo ha disparado la cotización bursátil de Eutelsat, que en los primeros compases de la sesión se anotaba una subida de alrededor del 9%.