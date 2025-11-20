Everwood Capital compra tres empresas españolas de transporte express industrial para liderar el mercado

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Everwood Capital, a través de su Fondo de Transporte y Logística (T&L), ha completado la adquisición mayoritaria de Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express, tres referentes del transporte exprés industrial internacional con sede en Irún (Guipúzcoa).

La operación da lugar al principal grupo español y a uno de los tres mayores operadores europeos de transporte exprés industrial puerta a puerta, con una sólida presencia en mercados clave como España, Francia, Alemania, Marruecos, Turquía, Rumanía y Serbia.

La integración de las tres compañías da origen a un grupo con presencia europea, más de 100 millones de euros en ingresos, una plantilla de 250 profesionales y una base de 5.000 clientes, capaz de competir de tú a tú con los principales operadores europeos del transporte exprés internacional.

El nuevo grupo estará liderado por Geoffrey Sterkendries, actual director general de HTG Express, quien encabezará un equipo que integra el talento y la experiencia de los directivos de las tres compañías. Las familias vendedoras continuarán vinculadas al proyecto, acompañando esta nueva etapa y contribuyendo activamente a su crecimiento, innovación y expansión.

Everwood Capital respaldará al equipo gestor en la consolidación, profesionalización y expansión internacional del grupo, fomentando su transformación digital y la adopción de los más altos estándares ESG.

TRES COMPAÑÍAS COMPLEMENTARIAS

Arin Express, fundada hace 20 años, cuenta con un equipo de 100 empleados y más de 1.500 clientes. Dispone de delegaciones en Marruecos, Italia, Turquía, Rumanía y Serbia, además de una importante actividad en Algeciras, donde es líder en transporte exprés en el norte de África.

Trans Paneuropa, fundada en 1994, tiene presencia en Irún, Barcelona y Fellbach (Alemania), y una red de más de 350 conductores asociados. Presta servicio a fabricantes OEM de los sectores automovilístico e industrial en toda Europa.

Por su parte, HTG Express, con sede en Irún y presencia en Francia y Marruecos, cuenta con una plantilla superior a 100 personas, una red activa de 3.000 conductores asociados y más de 3.500 clientes.