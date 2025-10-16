Ezentis entra en el sector agroindustrial y toma el control de Elías Equipamientos Ganaderos por un millón

Esta misma semana el grupo cerró un crédito de 1,4 millones de euros con Coenersol para realizar operaciones inorgánicas

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ezentis ha entrado en el sector de las instalaciones agroindustriales y ha adquirido por alrededor de un millón de euros el 55,652% de Elías Equipamientos Industriales, una compañía que ofrece servicios que abarcan desde la planificación y ejecución de obras y reformas hasta equipamientos y proyectos 'llave en mano'.

"La operación incluye la firma de un contrato adicional sujeto a término, en virtud del cual Ezentis llevará a cabo adquisiciones adicionales del 5% anual, hasta alcanzar un 75,652% del capital social", ha detallado Ezentis a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 50% del importe de la operación se ha abonado en efectivo y la otra mitad se ejecutará mediante la entrega de acciones de Ezentis, las cuales se emitirán en un aumento de capital por compensación de créditos que se someterá a votación en la próxima junta de accionistas, prevista para diciembre.

"La valoración de dichas acciones corresponderá a la media aritmética del valor de cotización de Ezentis durante los 60 días naturales inmediatamente anteriores a la firma del contrato", ha concretado la empresa.

En este contexto, la compañía ha resaltado que esta operación permite al grupo entrar en el área de los servicios integrales de suministro, instalación y mantenimiento en el sector avícola y porcino.

Elías Equipamientos Ganaderos facturó 3,36 millones de euros en 2024 (+16,81% interanual), tuvo un beneficio neto de 296.405 euros (+93,28% interanual) y al cierre del pasado ejercicio su plantilla media ascendía a 30 empleados.

"La compañía se distingue por su alta cualificación y compromiso con la innovación, la eficiencia y el bienestar animal en todo el territorio nacional, alcanzando una facturación de 3,4 millones de euros a cierre de 2024 y una deuda financiera neta prácticamente inexistente, lo que refleja una posición financiera equilibrada y saludable, que refuerza su capacidad de crecimiento", ha valorado Ezentis.

En esa línea, la consejera delegada de Ezentis, Anabel López, ha resaltado que esta operación refuerza la estrategia de crecimiento inorgánico del grupo, que busca ampliar su presencia en sectores de actividad con un alto potencial de transformación tecnológica.

Cabe recordar que esta misma semana Ezentis anunció el cierre con Coenersol de un crédito de 1,4 millones de euros con vencimiento a 31 de diciembre de 2025 para acometer operaciones inorgánicas.