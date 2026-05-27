Ezentis llevará a su junta dos ampliaciones de capital por 4,8 millones y bonos de hasta 50 millones

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Ezentis someterá a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas, prevista en segunda convocatoria el próximo 29 de junio, dos ampliaciones de capital por un importe conjunto de aproximadamente 4,84 millones de euros, mediante la emisión de nuevas acciones destinadas a la compensación de créditos.

En concreto, la empresa propondrá un primer aumento de capital por importe total de 601.516,93 euros, mediante la emisión de 7.604.512 nuevas acciones ordinarias de 0,0001 euros de valor nominal cada una y una prima de emisión de 0,079 euros por título. Este aumento supondrá un incremento del capital social de 984,10 euros, correspondiendo el resto a prima de emisión, que asciende a 600.532,83 euros.

Asimismo, la junta votará una segunda ampliación de capital por un importe total de 4,24 millones de euros, a través de la emisión de 54.327.631 nuevas acciones ordinarias con el mismo valor nominal, y una prima de emisión de 0,078 euros por acción, también destinada a su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos.

Ambas operaciones se enmarcan en acuerdos recientes de la sociedad y se instrumentarán sin desembolso en efectivo, al compensarse los créditos existentes, lo que permitirá a la compañía reforzar su estructura financiera y reducir pasivos.

BONOS DE HASTA 50 MILLONES

Además, el orden del día publicado este miércoles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluye el examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2025, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del consejo de administración durante dicho ejercicio.

La compañía también someterá a votación consultiva el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2025 y propondrá la reelección de KPMG como auditor de cuentas para el ejercicio 2026.

Por otro lado, la junta abordará distintas delegaciones al consejo, entre ellas la facultad de aumentar el capital social dentro de los límites legales, con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Asimismo, se propondrá autorizar al órgano de gobierno para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, por un importe máximo de hasta 50 millones de euros y con un plazo de cinco años.

El orden del día incluye también la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y la delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.